Pielgrzymka z Wileńszczyzny do Ziemi Świętej

Ziemia Święta zwana Piątą Ewangelią to wyjątkowe miejsce na pielgrzymkowej mapie świata.

Stąpamy śladami Pana Jezusa, dotykamy kamieni, które pamiętają wydarzenia sprzed 2000 lat.

Zapraszamy więc Państwa do wspólnego Pielgrzymowania.

1 dzień. Zbiórka na lotnisku w Wilnie 3 marca (wtorek) o godz. 04:00. Odprawa, wylot do Tel Avivu o godz. 06:10, przylot do Tel Avivu o godz. 10:10 i transfer do Betlejem. Rozpoczęcie zwiedzania oraz Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. Kolacja i nocleg.

2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Ain Karem, gdzie znajdują się dwa sanktuaria: kościół nawiedzenia św. Elżbiety i kościół narodzin Jana Chrzciciela. Przejazd do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Przejście do sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej – Grota Mleczna. Przejazd na Pole Pasterzy. Zakupy dewocjonaliów w jednym ze sklepów chrześcijańskich. Obiado-kolacja i nocleg.

3 dzień. Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną: sanktuarium Pater Noster (Ojcze nasz), przejście drogą niedzieli palmowej do kościoła Dominus Flevit z widokiem na Starą Jerozolimę. Przejście do Bazyliki Narodów z ogrodami Getsemani i starymi drzewami oliwnymi z czasów Pana Jezusa. Wizyta w kościele grobu NMP, którym opiekują się chrześcijanie z Grecji i Armenii. Przejazd na Górę Syjon do Bazyliki Zaśnięcia NMP, spacer do wieczernika i grobu Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiado-kolację i nocleg.

4 dzień. Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego do Cezarei Nadmorskiej gdzie zobaczymy ruiny starożytnych akweduktów i miasta. Przejazd do Hajfy, nawiedzenie kościoła Stella Maris na Górze Karmel, gdzie znajduje się klasztor Karmelitów opiekujących się grotą proroka Eliasza. Zwiedzanie miasta Hajfa (city tour). Przejazd do Nazaretu, nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego cudu Pana Jezusa. Możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd do hotelu, obiado-kolacja i nocleg.

5 dzień. Śniadanie. Wizyta w sanktuarium na Górze Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do miejsca rozmnożenia chleba i ryb, zwanym przez lokalnych chrześcijan Tabgha. Spacer do kościoła prymatu św. Piotra nad Jeziorem Tyberiadzkim. Przejazd do Kafarnaum, gdzie znajduje się dom św. Piotra oraz ruiny starożytnego miasta. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, czas wolny na obiad w jednej z chrześcijańskich restauracji. Przejazd nad rzekę Jordan do miejsca gdzie chrześcijanie z całego świata odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Wizyta w sanktuarium Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Przejazd do hotelu, obiado-kolacja i nocleg.

6 dzień. Śniadanie. Wyjazd w kierunku pustyni Judzkiej do Betanii, nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd do Jerycha pod Górę Kuszenia oraz modlitwa przy Sykomorze Zacheusza. Przejazd nad Morze Martwe i czas wolny na relaksującą kąpiel. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

7 dzień. Śniadanie. Przejazd do Starego Miasta w Jerozolimie, wejście przez bramę św. Szczepana do kościoła św. Anny, Sadzawka Betesda, Przejście przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu na obiado-kolację i nocleg w Betlejem.

8 dzień. Śniadanie. Transfer na lotnisko w Tel Aviv, wylot o godz. 11:05, przelot do Wilna o godz. 15:15. Zakończenie pielgrzymki.

Świadczenia: bilet lotniczy, bagaż główny 20 kg, transport autobusem, 7 noclegów – hotel 3/4*** w pok. 2-osobowych, 7 śniadań, 7 obiado-kolacji, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, rejs po Jeziorze Galilejskim.

Wszystkie wstępy, ryba św. Piotra i napiwki w cenie!

Zapisy:

ks. Jerzy Witkowski, Wojdaty, Czarny Bór

tel. +37061695155

mail: vaidotuparapija@gmail.com

Ks. Ryszard Pieciun, Bujwidze

tel. +37061063111

mail: info@bujwidze.lt