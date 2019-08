Pielgrzymka do Ziemi Świętej z ks. dr Edwardem Kirstukasem

vdu

Dzień 1 . Wilno – Tel Aviv – Nazaret – Góra Tabor – Kana Galilejska – Tyberiada

Zbiórka na lotnisku w Wilnie o godz. 04:00. Wylot z Wilna o godz. 06:10. Przylot do Tel Avivu o godz. 10:10. Spotkanie z przewodnikiem na lonisku Ben Gurion. Rozpoczynamy zwiedzanie od Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – największa świątynia katolicka w Ziemi Świętej. Zobaczymy wspaniałe ołtarze zewnętrzne, ukazujące Maryję w postaciach z całego świata. Bazylika wybudowana nad Grotą Zwiastowania – ukrytą w krypcie kościoła. Górny kościół – to kolejne dowody umiłowania dla Najświętszej Maryi Panny, wyrażone we wspaniałych mozaikowych ołtarzach. Kościółek św. Józefa, źródełko Maryi. Wizyta na Górze Tabor – góra Przemienienia Pańskiego, do której Jezus udał się ze swoimi uczniami – Piotrem, Jakubem i Janem. Z jej szczytu mamy zapierający dech w piersiach widok na całą Dolną Galileę. Tyberiada – starożytna pamiątka sprzed 2000 lat. Przejazd do Kany Galilejskiej. Kościół Cudu. To w Kanie Jezus dokonał swego pierwszego cudu, zamieniając wodę w wino podczas wesela, na którym gościł wraz z Marią i uczniami. Tutaj objawił nam swoją chwałę. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie, zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.

Dzień 2 . Tyberiada – Cezarea Filipowa – Kafarnaum – Jezioro Galilejskie Po śniadaniu pojedziemy na Górę Błogosławieństw, gdzie Pan Jezus wygłosił osiem błogosławieństw. Góra Kazania – Kościół Ośmiu Błogosławieństw – tu Jezus daje nam wytyczne, jak postępować, aby dostąpić Królestwa Niebieskiego. Zwiedzamy Cezarea Filipową – starożytne miasto, położone u podnóża góry Hermon na Wzgórzach Golan w północnej części Izraela. Kafarnaum – miejsce gdzie znajduje się dom św. Piotra i synagoga. Obiad – głównym daniem będzie ryba św. Piotra. Popłyniemy statkiem po Jeziorze Galilejskim – wspaniały zbiornik słodkowodny położony 200 metrów poniżej poziomu morza, otoczony wzgórzami Golan oraz Hittin. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 3 . Tyberiada – Galilea – Cezarea Nadmorska – Hajfa – Betlejem

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Udamy się do Sanktuarium Rozmnożenia chlebów i ryb Tabgha. Jezus potrafi dokonywać cudów. Tu nakarmił 5.000 słuchających dwiema rybami i pięcioma chlebami nawiedzimy Kościółek Prymatu. Kościół Prymatu Św. Piotra – miejsce, gdzie Jezus wyznaczył Piotra na swojego następcę. Zobaczymy Górę Karmel – miejsce modlitwy pustelników, zwiedzimy XII-wieczny meczet Al-Mahmudijja. Następnym punktem postojowym będzie Cezarea Nadmorska. Przejazd do Betlejem. Zakwaterownie w hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 4 . Jordan – Morze Martwe – Jerycho – Góra Kuszenia – Betlejem

Po śniadaniu wyjazd w kierunku południowym poprzez Dolinę rzeki Jordan – po drodze wizyta w miejscu chrztu Zbawiciela, dokonanego przez Jana Chrzciciela. Niepowtarzalna możliwość odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego w nurcie świętej rzeki. Następnie pojedziemy do miejsca nad Jordanem, gdzie chrzcił św. Jan, możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Potem udamy się nad Morze Martwe. Czas na kąpiel. Wizyta w Jerychu – najstarszym mieście świata, zwanym miastem tysiąca palm, pieknie położonym w największej oazie Zachodniego Brzegu Jordanu. . Zatrzymamy się na punkcie widokowym niepodal Góry Kuszenia, gdzie Pan Jezus był kuszony. Przejedziemy do drzewa, na które miał się wspiąć Zacheusz, aby zobaczyć Jezusa. Stamtąd pojedziemy do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 5 . Betlejem – Jerozolima

Po śniadaniu dzień rozpoczniemy od nawiedzenia Bazyliki Narodzenia Pańskiego, a w niej zwłaszcza groty gdzie narodził się Pan Jezus. Następnie wejdziemy do grot św. Hieronima, a później udamy się do Groty Mlecznej. Grota Mleczna – miejsce związane z ucieczką świętej rodziny do Egiptu, kiedy Herod ogłosił Rzeź Niewiniątek. Tutaj przybywają muzułmanki i chrześcijanki, aby modlić się do świętej Maryi. Stamtąd pojedziemy do dzielnicy Betlejem, zwanej Beit Sahur, na Pole Pasterzy, gdzie aniołowie powiedzieli pasterzom o narodzeniu Jezusa. Następnie pojedziemy do Jerozolimy, zwiedzimy Górę Oliwną. Zobaczymy miejsce Wniebowstąpienia i Kościół/klasztor Pater Noster. Stamtąd przejdziemy do punktu widokowego, żeby zobaczyć panoramę całego Starego Miasta. Kolacja. Nocleg. Dla chętnych fakultatywna wycieczka po wieczorowej Jerozolimie.

Dzień 6. Jerozolima

Po śniadaniu rozpoczniemy dzień Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), ulicami starego miasta Jerozolimy, która zakończy się w Bazylice Grobu Pańskiego. Tam wejdziemy najpierw na Golgotę, a później nawiedzimy Grób Pański. Następnie Góra Syjon. Góra Syjon – Sala Ostatniej Wieczerzy, wieczerzy Paschalnej a zarazem miejsce pierwszej eucharystii. Tam nawiedzimy Wieczernik, Grób Dawida, Bazylikę Zaśnięcia NMP oraz kościół św. Piotra in Gallicantu, w którym znajduje się więzienie, gdzie przebywał Pan Jezus po aresztowaniu w Ogrodzie Oliwnym. Nawiedzimy kościółek Dominus Flevit (Pan Zapłakał) i zejdziemy do stóp Góry – do Ogrodu Oliwnego i Bazyliki Konania. Kolacja. Nocleg

Dzień 7. Jerozolima

Po śniadaniu, kolejny dzień, który spędzimy tylko w Jerozolimie. Wizyta w Betanii – kościół Łazarza, wybudowany w miejscu grobu, z którego Jezus wskrzesił swojego przyjaciela. Następnie pojedziemy do Knesetu – Parlamentu izraelskiego i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie pod Menorą. Zwiedzanie Muzeum Holocaustu – Yad Vashem w Jerozolimie. Czas wolny. Powrót do hotelu. Kolacja.

Dzień 8. Tel Aviv – Vilnius

Po śniadaniu przejazd na lotnisko Ben Gurion. Wylot do Wilna o godz. 11:05. Przylot do Wilna o godz. 15:15.

Cena: 1100 euro

Cena obejmuje:

przelot na trasie Wilnius –Tel Aviv – Wilnius;

registrowany bagaż 20 kg;

przejazdy autokarem turystycznym w Izraelu;

noclegi w pokojach 2 osobowych z WC i łazienką (pokój jednoosobowy – dopłata w wysokości 250 euro);

wyżywienie: śniadania i obiadokolacje;

bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów;

lunch (ryba św. Piotra);

polskojęzyczny przewodnik na całej trasie;

ubezpieczenie medyczne (nie obejmuje chorób przewlekłych; osoby, które ukończyły

65 rok życia muszą uiścić wyższą składkę);

65 rok życia muszą uiścić wyższą składkę); opieka przewodnika, księdza – na całej trasie;

zwyczajowe napiwki dla obsługi zagranicznej (przewodnik, kierowca).

Dodatkowo płatne:

– napoje podczas kolacji.

– fakultatywna wycieczka po wieczorowej Jerozolimie 25 eur. os. dla chętnych

Uwagi:

* zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów

* organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego

* konieczność posiadania paszportu ważnego przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu!

Zapisy:

eduardas.kirstukas@gmail.com

+37068684656 Ks. Edward