Oddział m. Wilno Związku Polaków na Litwie obchodzi swoje 30-lecie

Pragnąc upamiętnić 30-lecie Oddziału m. Wilno Związku Polaków na Litwie, Zarząd Miejski przygotował kilka wydarzeń artystycznych, skierowanych zarówno do wszystkich członków ZPL, jak i wszystkich mieszkańców Wileńszczyzny. Będą to koncerty, które powinny przypaść do gustu miłośnikom różnych gatunków muzycznych.

29 września 2019 r. o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich wilnian oraz miłośników i sympatyków Związku Polaków na Litwie na wspólną modlitwę w intencji Zarządu Miejskiego ZPL podczas Mszy Świętej w wileńskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie (Franciszkanów), przy ul. Trockiej 1.

Po mszy świętej, o godz. 14.00 w kościele wystąpi Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz Kowieński Chór Państwowy. Orkiestra wystąpi pod batutą swojego dyrektora Jana Miłosza Zarzyckiego, profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalisty i laureata międzynarodowych konkursów muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech. Jan Miłosz Zarzycki dyrygował większością polskich orkiestr filharmonicznych. Koncertował w całej Europie oraz USA, Meksyku i Libanie. Wystąpią także wspaniali polscy soliści: Hanna Maria Zajączkiewicz – sopran, laureatka wielu konkursów wokalnych (Włochy, Australia), Karolina Kuklińska – mezzosopran, solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Jacek Szymański – tenor, wieloletni solista Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz Grzegorz Piotr Kołodziej – baryton, występujący na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Opery Krakowskiej. Na program koncertu złoży się wyłącznie muzyka polska, między innymi kompozytorów związanych z Wileńszczyzną: Mieczysława Karłowicza oraz Romualda Twardowskiego, a całość zwieńczą – z okazji Roku Moniuszkowskiego – dwie Litanie Ostrobramskie (II, IV) Stanisława Moniuszki.

Koncert odbędzie się pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej. Koncert jest organizowany we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Wileńskim Centrum Kultury i Duchowości oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.

Wstęp na koncert jest wolny. Po koncercie odbędzie się uroczysta akademia z okazji 30-lecia Zarządu Miejskiego Związku Polaków na Litwie.

Działalność i projekty jubileuszowe Oddziału m. Wilno Związku Polaków na Litwie wspiera fundacja POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE ze środków SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przeznaczonych na sprawowanie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.