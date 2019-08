Nowe terminy konsultacji lekarskich w ramach projektu „Misja medyczna”

vdu

Bezpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, które są skierowane do Polek i Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, odbywają się w siedzibie PSML przy ulicy Naugarduko g. 76 w Wilnie (wejście od strony ul. Kauno, do gabinetu stomatologicznego). Chętni będą mogli zasięgnąć rady m. in. u lekarza rodzinnego, pediatry, logopedy, psychologa dziecięcego i młodzieży, kardiologa, neurologa, chirurga stomatologicznego i ginekologa.

Rejestracja na konsultacje odbywa się w dniach 20-23 sierpnia w godz. 14-18, dzwoniąc lub pisząc SMS pod numerem +370 673 74 911. Więcej informacji na stronie www.psml.lt oraz pod adresem mailowym polmedlitwa@hotmail.com.

Osoby zgłaszające się na konsultacje proszone są o przyniesienie aktualnych badań krwi, opisu MRT, KT, EKG i innych oraz wypisów szpitalnych.

Psycholog (konsultuje dzieci w od 3 do 18 lat) – wolne terminy w dniach 23, 29 i 30 sierpnia oraz 4, 5, 6, 11, 12, 13 września;

Pediatra (dzieci do 18 lat);

Logopeda (wady wymowy, nieprawidłowa artykulacja głosek) ­– wolne terminy w dniach 21, 28 sierpnia oraz 1, 8, 9 października.

Neurolog (zagadnienia zaburzeń krążenia mózgowego, choroby korzonkowe) ­– wolne terminy są w dniach 23 sierpnia.

Ginekolog – wolne terminy w dniach 4, 11, 16, 18 września.

Kardiolog – wolne terminy w dniach 27 sierpnia, 3 września.

Chirurg stomatologiczny – wolne terminy są w dniach 4, 10, 18 września.

Lekarz rodzinny – wolny termin 9 września.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.