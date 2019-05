Noc Kultury. Koncert PLT

vdu

Muzyka wileńska, polska i litewska w wykonaniu najlepszych kapel oraz degustacja polskiej kuchni!



Zagrają: Kapela Wileńska, Kapela „Gryčia” oraz specjalny gość z Polski – Warszawska Kapela z Targówka.



Kapela Wileńska zaczęła działalność w 1988 roku, kiedy to grupka młodych chłopców, połączona miłością do polskiej pieśni i prowizorycznie muzykująca od kilku lat postanowiła utworzyć kapelę.

Idea utworzenia Kapeli Wileńskiej na wzór słynnej warszawskiej czy lwowskiej okazała się bardzo twórcza i oryginalna. Nie mieli wzorców do naśladowania, Wilno nigdy nie miało bowiem kapeli, a folklor miejski funkcjonował jedynie w formie fragmentów. Członkowie kapeli zaczęli intensywnie poszukiwać starych tekstów oraz tworzyć nowe. Na ich repertuar złożyły się popularne i lubiane przeboje dwudziestolecia międzywojennego wyśmienite retro wileńskie, lwowskie, warszawskie. Od razu potrafili po mistrzowsku uchwycić nastrój, lekkość i wdzięk polskich szlagierów, dostosować doń styl ubierania się i zachowania na scenie.

Kapela Wileńska gra i śpiewa nie tylko na Litwie, ale Lwowie, w Moskwie, w Wiedniu. Na pierwszym Festiwalu Kultury zostaje laureatką głównej nagrody Nagrody Publiczności. Niejednokrotnie Kresowej w Głogowie oraz Festiwalu Kapel Podwórkowych w Toruniu. Pełne wdzięku, dowcipu, pomysłowości występy sprawiają, że zespół ten zyskuje coraz szerszy krąg sympatyków.



Kapela “Gryčia” to ludzie różnych narodowości, którzy nie wyobrażają swego życia bez muzyki i śpiewu, bez zabaw do świtu, wyjazdów i koncertów. Celem kapeli jest popularyzacja muzyki ludowej, w tym celu organizują różnorodne przedsięwzięcia. Koncerty kapeli wyróżniają się swoim wykonaniem, które mają mocny akcent na wielonarodowość. W repertuarze są utwory różnych mniejszości narodowych.



Warszawska Kapela z Targówka istnieje już ponad 20 lat. Grają folklor Warszawski, w repertuarze znajdują się szlagiery Stanisława Grzesiuka największego Barda powojennej Warszawy, takie piosenki jak: U Cioci na imieninach, Bal na Gnojnej, Zimny Drań, i wiele innych stały się przebojami w nowych aranżacjach folkloru miejskiego Warszawy.

Wykonują również piosenki retro czyli utwory, które powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, repertuar sceny Kabaretowej i Teatralnej tamtych lat, autorów: Petersburski, Włast czy Gold. Mają też własne kompozycje utrzymane w klimacie folkloru miejskiego.

Warszawska Kapela z Targówka jest laureatem Prestiżowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki R E T R O Fundacji Mieczysława Fogga pod patronatem ministra Kultury i Sztuki I Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Rodziny Foggów.

Koncert odbędzie się przy centralnym wejściu do DKP.

Wstęp wolny.

Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Mecenat – Ambasada RP w Wilnie

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt dofinansowany jest przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.