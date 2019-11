„(…) No i za co ten Nobel?!” Rozmowa o Oldze Tokarczuk i jej twórczości

vdu

Fot. Organizatorzy

Olga Tokarczuk (ur. 1962), jest wyjątkową przedstawicielką współczesnej polskiej literatury o niezwykłej błyskotliwości i szczególnej wyobraźni, znaną litewskiemu czytelnikowi m. in. jako autorka powieści „Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny, dom nocny”, czy „Bieguni”. W 2018 r. za „Biegunów” zdobyła jedną z najważniejszych na świecie nagród literackich, Man Booker International Prize. Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką, której przyznano tę nagrodę W 2019 roku otrzymała ona Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Autorka debiutowała w 1979 r. publikując opowiadania. Jej pierwsza powieść „Podróż ludzi Księgi” ukazała się w 1993 r., a największy rozgłos pisarce przyniosła powieść „Prawiek i inne czasy”.

Twórczość Olgi Tokarczuk określana jest najczęściej jako magiczny realizm, czerpiący swoje natchnienie z psychoanalizy Carla Gustava Junga. Pisarka ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów pracowała jako wolontariuszka, opiekowała się ludźmi z zaburzeniami psychicznymi. Po ukończeniu studiów pracowała jako psychoterapeutka. Te doświadczenia często wykorzystuje w swojej twórczości. W jednym z wywiadów Tokarczuk mówi: „Interesuje mnie złożoność świata w doświadczeniach ludzi. Realne i prawdziwe jest tylko to, co na nas działa i ma na nas wpływ“ . Ważnym elementem łączącym utwory Tokarczuk jest historia. Jej bohaterowie żyją w przeszłości lub przeszłość wpływa na ich teraźniejszość. Postacie literackie autorki przebywają w podwójnym chaosie – metafizycznym i historycznym. W taki sposób autorka pokazuje złożoność i dwuznaczność świata. W twórczości Tokarczuk ludzie są tylko osobami, które zagubiły się wśród potężnych i niebezpiecznych wydarzeń historycznych, których znaczenia nie możemy zrozumieć. Częstym tematem utworów Tokarczuk są też podróże. Jej postacie podróżują po świecie, a poruszanie się z jednego miejsca do drugiego zyskuje symboliczne znaczenie. Warto również zaznaczyć, że Tokarczuk jest feministką zaangażowaną w ochronę środowiska Znana jest też jako obrończyni praw zwierząt oraz uczestniczka kampanii ekologicznych i społecznych. Nie boi się wyrażać głośno swojego zdania, za co często jest krytykowana.

Laureatka Nagrody Nobla kilka razy gościła na Litwie. W 1999 r. spotkanie z nią odbyło się na Uniwersytecie Wileńskim, zaś latem 2017 r. była gościem na Festiwalu im. Tomasza Manna w Nidzie. W 2000 roku wydawnictwo „Strofa“ wydało po litewsku jej powieść „Prawiek i inne czasy”, w 2007 r. zaś „Dom dzienny, dom nocny”. W 2019 r. wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy wydało powieść „Bieguni”. Do druku przygotowywane jest tłumaczenie „Księg Jakubowych“ (tłumaczy Vyturys Jarutis). Na podstawie dzieł O. Tokarczuk wystawiane są sztuki teatralne i powstają filmy. Film Agnieszki Holland „Pokot“, oparty na powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych“, litewscy widzowie mogli obejrzeć podczas Festiwalu Kino pavasaris.

W rozmowie o Oldze Tokarczuk udział wezmą: Vyturys Jarutis, tłumacz jej książek, Herkus Kunčius, prozaik, dramaturg i eseista oraz dr Teresa Dalecka, historyk literatury i wykładowczyni Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys, publicysta, dziennikarz, komentator.

Spotkanie odbędzie się 13 listopada, o godz. 17.30, w Związku Pisarzy Litwy (ul. K. Sirvydo 6, Wilno).

Dyskusja odbędzie się w języku litewskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Związek Pisarzy Litwy, Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy oraz „Literatūra ir menas“.