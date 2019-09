Największe przeboje Wodeckiego w interpretacji wileńskich artystów

vdu

Któż z nas nie kojarzy takich piosenek jak”Chałupy”, „Zacznij od Bacha”, „Izolda” czy legendarna „Pszczółka Maja”, na których wychowały się całe pokolenia. Nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, gdzie autor wspomnianych przebojów, niezrównany Zbigniew Wodecki, był dobrze znany i gdzie miał liczne grono swych wiernych fanów. Po kilkuletniej przerwie najsłynniejsze utwory artysty znów zabrzmią w Wilnie i na Wileńszczyźnie podczas jedynego w swoim rodzaju koncertu “Zabiorę Cię dziś na bal”.

Zbliżające się milowymi krokami widowisko muzyczne jest swoistym hołdem pamięci znanego wykonawcy, złożonym przez artystów takich jak piosenkarka Ewelina Saszenko czy wokalista Daniel Cebula-Orynicz, znanych lokalnej publiczności z niezwykle udanego widowiska “Narodzony na sianie” czy projektu muzycznego “Kolęda z Wilna”.

“Wychowałam się na przebojach pana Zbigniewa, który był ulubionym wykonawcą moich rodziców. Stąd też niezmiernie cieszę się z możliwości sięgnięcia po utwory wielkiego maestro, jakie wraz zespołem zamierzamy przedstawić w nowej, atrakcyjnej interpretacji”, – powiedziała Ewelina Saszenko, jedna z głównych gwiazd nadciągającego koncertu. Wzorem minionych lat, do udziału w zbliżającym się wydarzeniu została zaproszona plejada artystów muzycznych z Polski i Litwy, w tym wspomniany już wokalista Daniel Cebula-Orynicz, wirtuoz skrzypiec Zbigniew Lewicki oraz zespół Dawida Makosza (Dawid Makosz – fortepian, Łukasz Dudek – gitara, Maciej Kitajewski – kontrabas, Michał Dziewiński – perkusja).

“Spore zainteresowanie widzów nadchodzącym wydarzeniem dobitnie wskazuje na to, że jakościowe widowiska artystyczne są na Wileńszczyźnie nie tylko pożądane, ale nawet konieczne”, – zaznaczył producent “Zabiorę Cię dziś na bal” R. Jackiewicz, dodając, że organizatorzy postarają się zadbać o to, by publiczność wyniosła z koncertu jak najlepsze wrażenia.

Ogółem przewidziano zaledwie cztery spotkania z twórczością Zbigniewa Wodeckiego, które odbędą się w wybranych salach Wilna i Wileńszczyzny.

11 października – Trocki Pałacu Kultury, godz. 18.00

12 października – Solecznickie Centrum Kultury, godz. 18.00

13 października – Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, godz. 13:30

13 października – Dom Kultury Polskiej w Wilnie, godz. 17.00

Bilety w cenie 10-15 euro są do nabycia w kasach wymienionych placówek.