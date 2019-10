Młody zdolny polskiego kina. Spotkanie z Łukaszem Grzegorzkiem

vdu

Łukasz Grzegorzek to jeden z ciekawszych polskich reżyserów i scenarzystów, przedstawiciel pokolenia „młodych zdolnych” polskiego kina. Filmowe szlify zdobywał produkując reklamy i zwiastuny dla telewizji. Był tenisistą. Zdobył nawet kilka medali w Mistrzostwach Polski. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, postanowił jednak zająć się kręceniem filmów. Jego pierwszą fabularną opowieścią był „Kamper” (2016). Film zdobył nagrodę dla najlepszego debiutu na festiwalu Raindance w Londynie i nagrodę publiczności na Sopot Film Festival. Na Litwie Instytut Polski zaprezentował go wiosną 2017 roku w programie Klubu Filmu Polskiego.

„Córka trenera” to jego drugi film pełnometrażowy Łukasza Grzegorzka. Zdobywa on kolejne wyróżnienia, m.in. nagrodę publiczności na Festiwalu Młodego Kina Wschodnioeuropejskiego w Cottbus (Chociebuż). To refleksyjną podróż o dojrzewaniu i odnajdywaniu samego siebie. Czerpiąc doświadczenie z własnego życia, reżyser opowiada o rodzinnej relacji, pogoni za marzeniami, presji, jaką rodzice wywierają na dzieciach, realizując swe niespełnione marzenia. Jest upalne lato. Maciej podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią. Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i wielką chlubą. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor, dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej zacznie trenować. Dzięki chłopakowi Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.

5 października w kinie „Pasaka” po seansie filmu o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu Łukaszem Grzegorzkiem.

19. Festiwal Filmu Polskiego na Litwie odbędzie się od 3 do 13 października 2019 roku w pięciu litewskich miastach – Wilnie, Kownie, Mariampolu, Możejkach i Solecznikach. Głównym organizatorem jest Instytut Polski w Wilnie. W programie wydarzenia znajdą się starannie wyselekcjonowane filmy z najlepszych festiwali filmowych w Cannes, Berlinie, Sundance Film Festival i innych. Niektóre z filmów miały swoją premierę w Polsce zaledwie kilka dni temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Patronat honorowy nad 19. Festiwalem Filmu Polskiego sprawuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Główni sponsorzy: Orlen Lietuva, Stop Cafe, Polskie Linie Lotnicze LOT. partnerzy: Liu Patty cukiernia, Clear Channel Lietuva, Advert LT. Festiwalowy hotel: Hotel Vilnia. Partnerzy medialni: LRT Plius, 15min.lt, Žmonės, Kinas, Literatūra ir menas, Kurier Wileński, Radio Znad Wilii, portal zw.lt i Wilnoteka.lt.

Repertuar: http://www.lenkukinas.lt.