Krakowski „Sokół Orchestra” wystąpi w Wilnie

Sokół Orchestra to zespół z Krakowa, będący unikatem na polskiej scenie muzycznej. Potężna dawka słowiańskiej energii, unikalny styl grania charakterystyczny dla Bałkanów, oryginalny repertuar oraz piorunująca siła instrumentów dętych blaszanych w ethno-rockowej odsłonie.

Grają razem od 2011 roku podbijając serca publiczności zarówno w kraju, jak i za granicą. Na repertuar zespołu składają się utwory pełne nieokiełznanej bałkańskiej energii, autorskie piosenki opowiadające historie z życia wzięte, ale też stare melodie ludowe w nowoczesnych i nierzadko zaskakujących aranżacjach.

W czerwcu 2011 roku nakładem wydawnictwa Mystic Production ukazała się płyta „Slavic Soul”. Zespół z niezwykłą łatwością łączy powagę z satyrą, tradycję z nowoczesnością oraz dobrą zabawę z wysokim poziomem wykonawczym.

Liderem zespołu jest Przemek Sokół – trębacz, aranżer, kompozytor. Miłośnik jazzu, muzyki bałkańskiej, latynoskiej i szeroko pojętej muzyki świata. Współpracował zarówno z orkiestrami symfonicznymi, jak i z wieloma artystami m.in.: Maciejem Maleńczukiem, Justyną Steczkowską czy Michałem Szpakiem.

Podczas koncert zespół zaprezentuje utwory ze swojego ostatniego projektu „Slavonica”, będącego odzwierciedleniem fascynacji muzyką etniczną. Będzie to swoista prezentacja słowiańskiego temperamentu i sposobu odczuwania muzyki. Powrót do tego, co pierwotne i nieokiełznane.