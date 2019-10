KONKURS FPPnW: OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019

vdu

Zbliża się 11 listopada, dzień w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W ubiegłym roku uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w przyszłym minie wiek od Bitwy Warszawskiej. Na przestrzeni tych dwóch lat organizowanych jest wiele imprez, koncertów, marszów i innych patriotycznych inicjatyw. Jeśli braliście w nich udział podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami. Jak? Zróbcie zdjęcie, które najlepiej oddaje waszą miłość do Polski. Nie byliście świadkami żadnego wydarzenia patriotycznego? To może na własną rękę odwiedziliście jakieś miejsce naszej pamięci narodowej (pomnik lub mogiłę bohatera, zabytek, polską nekropolię), w Polsce lub swoim miejscu zamieszkania. Prześlijcie nam fotorelację z tej wycieczki.

W najbliższych dniach wybieracie się na imprezę patriotyczną lub wycieczkę do jednego z miejsc związanych z Polską? Zabierzcie ze sobą aparat fotograficzny lub sięgnijcie podczas tych wyjątkowych chwil po telefon komórkowy, zróbcie zdjęcia i pokażcie nam ile znaczy dla Was Polska. Pamiętajcie, że nie interesują nas jedynie obiekty i miejsca, ale również to w jaki sposób ludzie przeżywają wyjątkowe chwile, więc na zdjęciach postarajcie się umieścić również swoich bliskich lub przyjaciół.

Konkurs fotograficzny OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA skierowany jest do wszystkich przedstawicieli środowisk polskich – dzieci, młodzieży oraz dorosłych – żyjących poza granicami Polski. Na konkurs możecie wysłać do trzech zdjęć.

Najlepsze zdjęcia nagrodzimy profesjonalnym aparatem fotograficznym – lustrzanką cyfrową i czytnikiem e-booków. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma smartwatcha i czytnik e-booków. Trzecia z nagrodzonych osób otrzyma czytnik e-booków. Prace zwycięzców opublikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Fotografię wraz z załączoną kartą zgłoszeniową i zgodą rodziców – w przypadku nieletniego uczestnika konkursu (oba formularze i regulamin konkursu znajdziecie w załącznikach pod tym ogłoszeniem) – prosimy przysyłać na adres konkurs@ida.pol.org.pl z tytułem maila OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019. W treści maila należy podać tytuł pracy oraz imię i nazwisko jej autora. Samą fotografię prosimy zatytułować imieniem i nazwiskiem autora (jeśli będzie ich kilka nadajcie im kolejne numery).

Na prace czekamy do 30 listopada. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 roku.

Organizator konkursu – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.