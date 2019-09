Koncert zespołu „Old Breakout” z okazji 30. urodzin Oddziału m. Wilno Związku Polaków na Litwie

vdu

2 października 2019 r. o godz. 19.00 na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie zagrają muzycy legendarnego zespołu Breakout, obecnie występujący pod nazwą „Old Breakout”. OLD BREAKOUT to muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu BREAKOUT założonej przez Tadeusza Nalepę – legendy polskiej sceny blues-rockowej z lat siedemdziesiątych.

Założony w roku 1968 zespół Breakout bywa nazywany prekursorem blues-rocka oraz stanowi pomost między big-bitem i rock&rollem lat sześćdziesiątych a późniejszą muzyką rockową i blues-rockową. Płyty Breakoutu („Blues”, „Karate” i „Kamienie”) są zaliczane do najważniejszych osiągnięć polskiego rocka i bluesa. Do największych przebojów Nalepy i jego grupy należą „Gdybyś kochał, hej!”, „Poszłabym za tobą”, „Kiedy byłem małym chłopcem”. Od 1980 roku (po zakończeniu działalności Breakoutu), Tadeusz Nalepa występował i nagrywał pod własnym nazwiskiem.

28 września 2013 r., na festiwalu im. Tadeusz Nalepy w Józefowie, został reaktywowany zespół Breakout. Dokonał tego śpiewający gitarzysta Kazimierz Pabiasz. Zespół pozostał w starym składzie, a wspomniany już Kazimierz Pabiasz zastąpił nieżyjącego już Tadeusza Nalepę. Muzycy przyjęli nazwę exBreakout-– legendarni muzycy Tadeusza Nalepy. Muzycy nie chcieli tworzyć kolejnej grupy cover-owej. Zaczęli tworzyć nowe kompozycje w break-outowych klimatach, do których teksty napisał świetny poeta, autor reportaży, słuchowisk i artykułów – Bogdan Loebl. Ostatecznie zespół przyjął nazwę Old Breakout. Jest to więc nowe granie w starym – dobrym – stylu.

Zapraszamy zatem wspólnie z nami poczuć i przeżyć bluesa dosłownie i w przenośni.

Koncert jest organizowany wspólnie z Domem Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp za zaproszeniami, które można odebrać w sekretariacie DKP, p. 203.

Działalność i projekty jubileuszowe Oddziału m. Wilno Związku Polaków na Litwie wspiera fundacja POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE ze środków SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przeznaczonych na sprawowanie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.