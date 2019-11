Koncert pieśni patriotycznych w kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

vdu



Zespół Sanctus jest z Gdańska z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Założycielem zespołu jest Arkadiusz Szulc. Wraz z przyjaciółmi 06.01.2010 r. założył zespół wykonujący muzykę chrześcijańską w kościele p.w.Św Andrzeja Boboli w Dubeninkach. W marcu 2013 r świat ujrzała pierwsza płyta „Bóg jest z nami”. We wrześniu 2013 r. zespół przeprowadził się do Gdańska i od tamtego czasu, aż do teraz, działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Sanctus koncertuje w wielu miejscach w Polsce oraz Europie.

Oprócz koncertów, podjął się on misji ewangelizacyjnej – w każdą niedzielę, w innym miejscu w Polsce lub Europie zajmuje się oprawą muzyczną liturgii.