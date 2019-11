Koncert Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II

vdu

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstał w roku 1921. Każdego roku daje kilkadziesiąt koncertów na Uniwersytecie, w Lublinie i w wielu miastach w kraju i za granicą. Występował we wnętrzach świątyń i salach koncertowych, m. in.: Aachen, Berlina, Betlejem, Birmingham, Bolonii, Bonn, Brukseli, Budapesztu, Buenos Aires, Canberry, Chicago, Coventry, Drezna, Edirne, Gdańska, Genewy, Jerozolimy, Kijowa, Kolonii, Kopenhagi, Krakowa, Leuven, Londynu, Lozanny, Lwowa, Meksyku, Melbourne, Messyny, Montrealu, Namur, Nîmes, Nowego Jorku, Odessy, Ottawy, Paryża, Perth, Petersburga, Poznania, Pragi, Pretorii, Rzymu, Salzburga, Santiago de Chile, Seulu, Sofii, Sydney, Tel Awiwu, Vezelay, Walencji, Warszawy, Watykanu, Wiednia, Wilna, Wrocławia.

Koncertował w wielu krajach europejskich: Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwie, Macedonii, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Argentynie, Chile, Republice Południowej Afryki, Meksyku i Korei Południowej.

Chór uczestniczył w ponad stu festiwalach krajowych i międzynarodowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne oraz wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności, a także wielkie formy oratoryjno-kantatowe m.in.: Magnificat – A. Vivaldiego, O Praise the Lord – G.F .Händla, Requiem, Msza Koronacyjna i Te Deum – W.A. Mozarta, IX Symfonia, Chrystus na Górze Oliwnej – L. van Beethovena, Te Deum – A. Brucknera, Ein deutsches Requiem – J. Brahmsa, Carmina Burana – C. Orffa, Te Deum – Z. Kodalya, Magnificat, Requiem – R. Calmela, Gloria, Magnificat – J. Ruttera, jak również dzieła kompozytorów polskich m. in.: Stabat Mater – K . Szymanowskiego, Exodus, Angelus, Missa pro pace – W. Kilara, Msza Misterium Krzyża Świętego – A. Nikodemowicza, Ad Iuventatem – M. Jasińskiego.

Dyrygent Dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL – muzyk, muzykolog, kierownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Chóru Instytutu Muzykologii KUL.

Organizatorzy: Dom Kultury Polskiej w Wilnie i Kościół Ducha Świętego w Wilnie.