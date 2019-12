vdu



Podczas tego koncertu Dorota Osińska zaśpiewa polskie kolędy i nowe, autorskie piosenki, co będzie stanowiło wyjątkową okazję do integracji mieszkańców Kresów. Przedsięwzięcie skierowane jest do Polaków z Wilna i okolic. Organizator – Fundacja „Sztuka i Edukacja za Granicą”.

Koncert charytatywny „Wieczór Wigilijny”

Kościół Ducha Świętego w Wilnie

15 grudnia 2019 r., godz. 14:30

