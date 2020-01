vdu

„Oaza” zapewni dzieciom:



ciekawe warsztaty rozwijające kreatywność i twórczość;

zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, pikniki;

czas na wspóle zabawy i gry planszowe;

zajęcia muzyczne, teatralne i inne;

przeżywanie roku liturgicznego w sposób dzieciom zrozumiały.

Centrum działa nieodpłatnie, liczba miejsc ograniczona, prośba, by rejestrować się w zakrystii lub wypełnić ankietę.

Zajęcia w „Oazie” poprowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Młodzież oraz dorosłych chętnych do przeżycia wspólnej przygody z dziećmi w „Oazie” zapraszamy do pełnienia posługi wolontariusza. Jest to świetna okazja, by być z dziećmi i przyczynić się do działalności parafialnej.