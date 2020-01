Karnawałowa zabawa taneczna w Wilnie i Wisagini: Panowie zapraszają panie!

vdu

„Już świętowaliśmy Boże Narodzenie oraz Nowy Rok. Przyszedł czas na karnawał. To świetna okazja, aby wspólnie razem jeszcze raz się zabawić, ujrzeć przyjaciół i znajomych oraz złożyć im życzenia świąteczne” – powiedział dla radia „Znad Wilii” Jan Jodko, prezes Stowarzyszenia Muzyków Kraju Wileńskiego i organizator koncertu.

Motto imprezy – „Po raz pierwszy kawalerowie zapraszają damy!”

Za rozrywkę muzyczną będą odpowiedzialne zespoły „Extra”, „Stare-Jare”, „Summer Music”, „Wesołe Wilno”. Wystąpi również młodzieżowy zespół „G Band”. Według organizatora, impreza jest skierowana nie tylko do osób starszych, ale do ludzi z różnych pokoleń. Z tego powodu zabrzmią rozmaite style muzyczne – od tango do walca, polki czy muzyki nowoczesnej.

W Wilnie impreza odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w piątek, 24 stycznia. Początek o godz. 18. Stoliki udostępni restauracja „Pan Tadeusz” – goście otrzymają przekąski i napoje.

31 stycznia będzie można się zabawić również w Wisagini, na ulicy Parko 16, w sali „Banga”. Nie będzie tam jednak przekąsek.

Bilety do nabycia w sekretariacie DKP. Wstęp w Wisagini kosztuje 10 euro, w Wilnie – 25 euro. Zabawa potrwa do północy.