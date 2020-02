Idy Teatralne 2020: Wilno, Troki, Kłajpeda i Warszawa

vdu

17 marca w Teatrze na Pohulance widzowie będą mieli okazję obejrzeć dwa spektakle produkcji Polskiego Teatru Studio — monodram „(Nie)znana” na podstawie zapisków Marilyn Monroe oraz ,,Dziewczynki” na podstawie Ireneusza Iredyńskiego.

Godz. 17.00 „(Nie)znana” — monodram dramatyczny w kobiecym klimacie na podstawie zapisków z życia jednej z najsłynniejszych kobiet XX wieku Marilyn Monroe. W głównej roli zobaczymy Justynę Stankiewicz, aktorkę Polskiego Teatru Studio, obecnie studiującą na Wydziale Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Seksualność, szaleństwo, uśmiech za milionów dolarów, gracja – tak, to wszystko się mieści w jednej kobiecie, ale czy mieści się jeszcze więcej? Ból, rozczarowanie, wewnętrzna tragedia, zabójcza samotność?

Akcja monodramu rozgrywa się w garderobie planu filmowego. Bohaterka wraca do swojej przeszłości, do najbardziej skrywanych wspomnień z czasów dzieciństwa. Garderoba zmienia w szpital psychiatryczny. Wyrzuty sumienia, poczucia samotności potęgują leki popijane alkoholem. Całość przeplatana piosenkami nierozerwalnie utożsamianymi z aktorką.

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: Sławomir Gaudyn

Wykonanie: Justyna Stankiewicz

Fortepian: Kazimieras Krulikowskis

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Godz. 19 ,,Dziewczynki”. Sztuka na podstawie Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Lilii Kiejzik, przedstawia historię sześciu absolutnie różnych kobiet, połączonych jednym celem – władzą nad światem. W tym celu zostaje utworzony feministyczny, nielegalny klub, którego przewodniczącą jest Justyna. Spokój wśród kobiet trwa niedługo, po nadejściu Bożeny organizacja przeżywa wstrząs. Czy żądza władzy to pokusa, siła niszcząca czy zaszczyt? Czy w dążeniu do władzy nadal aktualna jest moralność i kobieca solidarność? Pytania pozostają otwarte, a odpowiedzi każdy może znaleźć oglądając spektakl „Dziewczynki”.

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: wg. Ireneusza Iredyńskiego

Scenografia: Edward Kiejzik

Muzyka: Rafał Jackiewicz

Obsada:

Justyna Kossowska – Lucja Kołpak,

Anna Orwiełło – Małgorzata Wasilewska

Irena Dębska – Alina Masztaler

Ewa Skubisz- Katarzyna Wolejko

Kajka – Gabriela Nowicka

Bożena Świnoga – Justyna Stankiewicz

Światła i dźwięk: Artur Armacki

15 marca o godz. 19 w Žvejų Kultūros Rūmai w Kłajpedzie (Taikos pr. 70) i 19 marca o godz. 18.30 w Pałacu Kultury w Trokach (Vytauto 69) odbędą się premierowe pokazy spektaklu „Jeż we mgle” na podstawie bajki Siergieja Kozłowa w reżyserii Edwarda Kiejzika i Sławomira Gaudyna. Sztuka opowiada historię Jeżyka, który, zamierzając odwiedzić swojego przyjaciela Niedźwiadka, udaje się w drogę i gubi w gęstej mgle.

Sztuka dla widzów od 16 roku życia.

Reżyseria: Edward Kiejzik i Sławomir Gaudyn

Scenariusz: Edward Kiejzik

Kompozytor: Rafał Jackiewicz

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Choreografia: Dariusz Brojek

Malarz: Vilmas Narečionis

Bilety do nabycia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz na Tiketa.lt i Teatrai.lt

4 kwietnia o godz. 19 w Teatrze Oratorium w Warszawie zostanie wystawiony mono spektakl ,,Ziuk!”. W roli głównej — Edward Kiejzik. Jak sam tytuł wskazuje, spektakl opowiada o marszałku Józefie Piłsudskim. Jednak w ujęciu innym, niż ze znanych historii z książek i podręczników. Będzie to opowieść wieloletniego przyjaciela i adiutanta Piłsudskiego, generała Wieniawy-Długoszowskiego.

Narracja pełna dowcipu, sentymentalna, nostalgiczna. To opowieść, którą może przekazać o przyjacielu tylko przyjaciel.

Scenariusz: Alwida Antonina Bajor

Reżyseria: Sławomir Gaudyn

Asystent reżysera: Ryszard Rotkiewicz

Wykonanie: Edward Kiejzik

Dyrektor Artystyczny: Lila Kiejzik