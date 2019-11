Gra miejska „Śladami Powstania Styczniowego”

vdu

Pomimo rozbiorów w sercach Polaków i Litwinów zawsze żywa była idea odzyskania wolności i wyzwolenia się spod ucisku carskiej Rosji. Po latach zsyłek na Syberię, rozczarowaniu chłopów warunkami zniesienia pańszczyzny, powstaniu tajnych stowarzyszeń prowadzących antyrosyjską działalność oraz zaktywizowaniu się środowisk patriotyczno-religijnych, 22 stycznia 1863 r. wybuchło trwające dwa lata powstanie, w Polsce znane jako Powstanie Styczniowe. Miało ono szczególnie aktywny przebieg na ziemiach litewskich, także w Wilnie. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ono wyglądało, jaki miało dokładnie przebieg i wpływ na miasto i jego mieszkańców?

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie serdecznie zapraszają mieszkańców Wilna i gości stolicy do wzięcia udziału w bezpłatnej grze miejskiej, która pozwoli w interaktywny sposób poznać genezę oraz przebieg Powstania Styczniowego. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy drużyny (do 5 osób) składające się z członków rodziny, przyjaciół czy kolegów z pracy.

Data: 23 listopada 2019 r. (sobota)

Potwierdzenie rejestracji: 12:00

Krótki instruktaż: 12:20

Start: 12:30

Miejsce startu: skwer K. Sirvydasa, obok ławeczki M.K. Ogińskiego

Czas trwania: 2,5 godz.

Gracze przemieszczają się pieszo na trasie do 5 km.

Gra będzie się odbywała w języku litewskim.

Potrzebują Państwo:

– drużyny (od 1 do 5 osób)

– wygodnych, ciepłych butów i odzieży

– długopisu

– telefonu z dostępem do internetu oraz możliwością robienia zdjęć.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja: http://sukilimas.orientacines.lt/

Organizatorzy: Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie