Finał konkursu „Kresy-2019” – już w piątek!

W czasie, gdy będzie obradowała komisja konkursowa, odbędą się warsztaty.

Podczas warsztatów „Co się kryje między słowami?”, uczestnicy skoncentrują się na trudnej, lecz jakże ważnej w teatrze, sztuce wygłaszania utworu literackiego w sposób artystyczny, czyli – recytacji. Recytować pięknie i przejmująco można zacząć w każdym wieku, jedyne co trzeba zrobić – to chcieć.

Dlatego wszyscy chętni są zapraszani do udziału w warsztatach, aby wykorzystać czas do granic i spędzić go w sposób twórczy. Uczestnicy są zachęcani do przyniesienia ulubionych wierszy lub fragmentów prozy, które wzbudzają wszelakie emocje.

Program konkursu

Godz. 9.00 – Prezentacje konkursowe:

– I kategoria (dzieci do lat 7)

– II kategoria (dzieci od 8 do 12 lat)

Godz. 12.00 – PRZERWA

Godz. 12.15 – III kategoria (młodzież od 13 do 15 lat)

Godz. 13.45- PRZERWA na OBIAD

Godz. 14.10 – Prezentacje konkursowe: IV kategoria (młodzież powyżej lat 15)

Godz. 16.00 – Warsztaty dla recytatorów i instruktorów prowadzą aktorzy i studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, wydział w Białymstoku

Godz. 17.15 – Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Program warsztatów

Rozgrzewka – kilka zabaw teatralnych pomagających w skupieniu.

Rozgrzewka dykcyjna – podstawowe ćwiczenia na rozruszanie buzi, kilka wprawek i wierszyków dykcyjnych.

Ćwiczenia z tekstem – zabawa na wybranych fragmentach tekstów prezentowanych przez uczestników na konkursie, przejście przez różne stany emocjonalne (smutek, radość, złość), mówienie tekstu w ruchu i przestrzeni.