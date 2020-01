Film „Złączyć się z Narodem”

vdu

Wypędzeni ze swych domów, stłoczeni ciasno w bydlęcych wagonach. W skrajnych, nieludzkich warunkach przewiezieni tysiące kilometrów tam, gdzie „niebo łączy się z ziemią”. Traktowani jako wrogi i antysowiecki „element”, gnębieni i upokarzani.

Represjonowani, zmuszani do katorżniczej pracy, przez dziesięciolecia. Do niedawna nawet Ojczyzna o nich zapomniała a dziś przez wielu postrzegani jako „przybysze ze wschodu”. Oni jednak zdołali zachować i przekazać swoim potomkom polską tradycje, wiarę i marzenia o powrocie do kraju swych przodków.

To opowieść o potomkach polskich zesłańców wywiezionych do Kazachstanu, których losy i nadzieje na powrót do kraju przedstawia film dokumentalny pt. „Złączyć się z Narodem”. Czy jako społeczeństwo potrafimy ich zaakceptować, zrozumieć i szanować? Czy potrafimy sprawić, by poczuli się jak w domu, którego tak długo nie mogli odzyskać?

Zarys fabuły filmu

Obraz powstał w latach 2015-2018, z inicjatywy producentów i polskich twórców filmowych – Piotra Budnika oraz Jerzego Szkamruka. Bohaterowie dokumentu to drugie i trzecie pokolenie Polaków zesłanych przez sowietów na stepy w 1936 roku. Pochodzą z małej, lecz uroczej wioski w Kazachstanie o polsko brzmiącej nazwie Zielony Gaj. Latami marzyli o Polsce, a dziś mają już dzieci i wnuki, którym przekazują jej historię i tradycję.

Poznajemy rodziny Marii i Bronisława, które z różnych powodów i z różnym skutkiem starają się powrócić do kraju oraz Babcię Lusię, która może być wzorem patriotyzmu dla niejednego Polaka. O ich historii i pragnieniach dowiadujemy się od nich samych, zaś pozostałych opowieści wysłuchamy z ust polskiego duchownego i siostry zakonnej, żyjących dziś jako misjonarze w Kazachstanie.

Każda pokazana historia jest pełna wzruszeń i emanuje tęsknotą za Ojczyzną. Niejednokrotnie ściska widza za gardło, zaś opowiadanie o dramatycznej rzeczywistości, z którą przyszło im się zmierzyć, stawia ich niemalże w pozycji bohaterów. Elementem spinającym trzy wątki dokumentu jest pielgrzymka, na którą co roku miejscowi Polacy udają się do polskiego kościoła w wiosce Kamyszynka, a nosi on nazwę Matki Boskiej Częstochowskiej….

Wstęp wolny.