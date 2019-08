Europejska Fundacja Praw Człowieka wśród uczestników Pikniku Wolności

vdu

Fot. Joanna Bożerodska

Po raz pierwszy udział w Pikniku Wolności weźmie Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR). Przedstawiciele organizacji zapoznają gości z podstawami tematyki praw człowieka oraz możliwościami wolontariatu na Litwie i poza jej granicami. Uczestnicy będą mogli także sprawdzić swoją wiedzę w zakresie praw człowieka w ramach interaktywnego quizu i zdobyć rozmaite nagrody.

Przez cały dzień prawnicy EFHR będą udzielali bezpłatnych porad prawnych. Ci, którzy się nie odważą zwrócić do organizacji bezpośrednio, będą mogli skorzystać z internetowej platformy sli.do. Nasi konsultanci będą przygotowani udzielić odpowiedzi na każde pytanie.

Ponadto, EFHR zaprezentuje podczas Pikniku podstawowy zakres swojej działalności: kwestię oryginalnej pisowni nazwisk, przestępstwa z nienawiści na Litwie, a także dyskryminacyjne ogłoszenia o pracę.

Młodzież, marzącą o wolontariacie zagranicą, zaprosimy do rozmowy z naszą wolontariuszką z Polski, która przyjechała na Litwę na okres 10 miesięcy. Marta podzieli się z słuchaczami swoim doświadczeniem z życia za granicą oraz wrażeniami z pobytu.

Podczas festiwalu uczestnicy będą mieli możliwość poznania wielu wybitnych osobowości oraz zapoznania się z działalnością różnych organizacji pozarządowych, które wzbogacają codzienność i życie społeczeństwa. Dlatego też zachęcamy do zaznaczenia w kalendarzu daty 24 sierpnia i zajrzenia do namiotu EFHR. Znajdziecie nas w przestrzeni społeczników od godz. 10:00 do 18:00.

Do zobaczenia na Pikniku Wolności!