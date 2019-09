Dzięwiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“

vdu

W programie tegorocznego festiwalu, znajdzie się, aż dziesięć spektakli, a w wileńskim festiwalu udział wezmą teatry z Polski, Ukrainy, Austrii, Australii, Czech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Litwy. Organizator festiwalu Polski Teatr Studio w Wilnie, chcąc sprowokować widza do refleksji widza nad postępującą cyfryzacją życia i przeżywania emocji w strefy wirutalnej, nadał dziewiątej edycji festiwalu motto „tylko prawdziwe przeżycia“. Tym samym zapraszając do wyjścia ze strefy wirtualnej i wejścia do teatru, obejrzenia i doświadczenia prawdziwych przeżyć płynących ze sceny.

Spektakle dla dzieci i dorosłych zostaną pokazane na wielu scenach Wilna i okolic: Teatru na Pohulance, Teatru Kameralnego, u Medyków, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Rudominie i Trokach.

Otwarcie festiwalu odbędzie się w Teatrze na Pohulance (Rosyjskim Teatrze Dramatycznym), premierą spektaklu „Dziewczynki” Polskiego Teatru Studio w Wilnie w reżyserii Lili Kiejizk. Zaś spektkaklem zamknięcia, będzie spektakl muzyczny w reżyserii Sławomira Gaudyna „A to Polska Właśnie“ na podstawie „Wesela“ Stanisława Wyspiańskiego, Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru Żydowskiego w Warszawie oraz Teatru Syrena w Londynie.



Podczas wszystkich dni festiwalu będzie można uczestniczyć w szerokiej ofercie wydarzeń towarzyszących, m.in nocy jazzu i bluesa, podczas której widzowie będą mogli usłyszeć, aż dwa koncerty. Pierwszym będzie duet jazzowy: Rafał Jackiewicz (saksofon) Maja Babyszka (pianino). W drugiej cześci wieczoru, odbędzie się koncert w wykonaniu grupy proYektone z Austrii. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się jeszcze spotkania z poezją „noc poezji”, spacer śladami Wilna Teatralnego czy wernisaż wystawy grafiki słynnego litewskiego artysty Vilmasa Narečionisa. Artysta pokaże grafiki, powstałe podczas pracy nad spektaklem “Zagubieni we mgłach”, spektaklu w reżyserii Edwarda Kiejzika oraz Sławomira Gaudyna, który swoją premierę miał we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Trans/Misie na Słowacji, a który będzie można zobaczyć w Teatrze na Pohulance ostatniego dnia festiwalu. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się również warsztaty teatralne z aktorką Magdaleną Bochan-Jachimek, która poprowadzi zajęcia dla grup ze szkół polskich na Litwie oraz warsztaty dla dzieci, które są integralną częścią spektaklu „Mała Oj-czy-zna“ Fundacji Pomysłodalnia. Więcej informacji na temat wydarzeń znajduje się w programie festiwalu.

IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“, został objęty honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, Ministra Kultury Republiki Litewskiej dr Mindaugasa Kvietkauskasa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a wspierany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie“.

Na wyjątkową edycję festiwalu zaprasza organizator Polski Teatr Studio w Wilnie. Organizator prosi o zapoznanie się ze szczegółami odnośnie wstępu na wydarzenia oraz lokalizacji miejsc, które szczegółowo opisane są w programie festiwalu.

Program

24.10.2019 / Czwartek

10.00 – „Portret” Sławomir Mrożek, Studio Teatralne „Ferdydurke“ (Rosja),

reż. Sjomczyna Lubov – Rudomina (14+)



14.00 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305

(Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – 17.30 – Grupa młodzieżowa A



18.30 – Wernisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektakalu „Zagubieni we mgłach“,

Polski Teatr Studio w Wilnie, Teatr Królewski w Trokach (Litwa) – Teatr na Pohulance



19.00 – / Otwarcie Festiwalu / Premiera „Dziewczynki” Ireneusz Iredyński,

Polski Teatr Studio w Wilnie(Litwa), reż. Lila Kiejzik – Teatr na Pohulance (14+)

25.10.2019 / Piątek

11.00 – Briefing prasowy, spotkanie z dyrektorami teatrów – „Sakwa“

12.00 – „Opętana“ wg. Łesi Ukrainki, Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina),

reż. Mikołaj Worfołomiejew – Troki (14+)

12.00 – 13.45 – Spacer śladami Wilna Teatralnego, przewodnik Mirosława Naganowicz – hol DKP,

(Wstęp wolny)

14.00 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska)– DKP, sala 305

(Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – 17.30 – Grupa młodzieżowa B

14.00 – „Świeczka zgasła“, „Nikt mnie nie zna“ Aleksander Fredro, Zespół teatralny im. Jerzego Cienciały MK PZKO Wędrynia (Czechy), reż. Janusz Ondraszek – Sala DKP(12+)

21.00 – „Noc Poezji”, koncert autorski Bartka Filipińskiego „Twarze” (Teatr AA Vademecum, Austria), prezentacja poezji Doroty Górczyńskiej-Bacik (Wielka Brytania ), „Tatiana. Rzecz o kobietach“ Elżbieta Lewak (Polska) – u „Medyków” (16+)

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem: teatr.studio.wilno@gmail.com. W tytule wiadomości należy wpisać „Noc Poezji“,

a w treści wiadomości podać swoje imię i nazwisko.

26.10.2019 / Sobota

14.00 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305

(Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – 17.30 – Grupa młodzieżowa C



14.00 – „Damy i Huzary“ Aleksander Fredro, Polski Teatr Dramatyczny „Fantazja“ w Sydney (Australia), reż. Joanna Borkowska-Surucic – Sala DKP (12+)



17.30 – „Krew Karamazowska” Fiodor Dostojewski – Teatr Wolandejski (Polska),

reż. Piotr Klinger – Wileński Teatr Kameralny (16+)



21.00 – „Noc Jazzu i Bluesa” Duet jazzowy: saksofon Rafał Jackiewicz, pianistka Maja Babyszka (Polska), koncert w wykonaniu grupy proYektone (Teatr AA Vademecum, Austria) – u „Medyków” (16+)

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują bezpłatne zaproszenia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem: teatr.studio.wilno@gmail.com. W tytule wiadomości należy wpisać „Noc Jazzu i Bluesa“,

a w treści wiadomości podać swoje imię i nazwisko.

27.10.2018 / Niedziela

14.00 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska)– DKP, sala 305

(Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – 17.30 – Grupa młodzieżowa D







14.00 – „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“Mikołaj z Wilkowiecka, Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), reż. Zbigniew Chrzanowski – Teatr na Pohulance (12+)

19.00 –/ Zamknięcie Festiwalu / Spektakl muzyczny „A to Polska Właśnie“ na podstawie „Wesela“ Stanisława Wyspiańskiego, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr Syrena w Londynie (Polska, Anglia),

reż. Sławomir Gaudyn – Teatr na Pohulance (12+)

28.10.2018 / Poniedziałek

10.00 – / Spektakl oraz warsztaty dla dzieci / „Mała Oj-czy-zna“ Magdalena Olszewska,

Fundacja Pomysłodalnia (Polska), reż. Magdalena Olszewska – Sala DKP (3+)

12.00 –/ Spektakl oraz warsztaty dla dzieci / „Mała Oj-czy-zna“ Magdalena Olszewska,

Fundacja Pomysłodalnia (Polska), reż. Magdalena Olszewska – Sala DKP (3+)

18.30 – Finisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektaklu „Zagubieni we mgłach“,

Polski Teatr Studio w Wilnie, Teatr Królewski w Trokach (Litwa) – Teatr na Pohulance



19.00 – „Zagubieni we mgłach“ Siergiej Kozłow, Polski Teatr Studio w Wilnie,

Teatr Królewski w Trokach (Litwa), reż. Edward Kiejzik, Sławomir Gaudyn(spektakl w języku litewskim z napisami w języku polskim) – Teatr na Pohulance (16+)

MIEJSCA

Teatr na Pohulance – Rosyjski Teatr Dramatyczny, ul. J. Basanavi čiaus 13

DKP – ul. Naugarduko g. 76; Sala – duża sala na parterze; Hol – hol na parterze, DKP sala 305 – III piętro

Wile ński Teatr Kameralny – al. Konstitucijos 23

u „Medyk ó w ” – al. Gedimino 27, Beatos virtuvė 5 piętro, wejście od Vero Cafe

„Sakwa“ – M.K. Paco 1/2

BILETY

Bilety normalne: 7-9 € / bilety ulgowe: 4-5 € – do nabycia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,

ul. Naugarduko 76, Wilno, codziennie 10:00-17:00, tel. +370 52333663

Bilety do nabycia w sieci TIKETA i Teatrai.lt

INFORMACJE / REZERWACJE

Codziennie 10:00–17:00, tel. +370 52333663; +370 65264613