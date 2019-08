12. Grand Off na plaży jez. Balsys

vdu

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie.

Powołane do życia w 2006 Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych Grand OFF to wydarzenie kulturalne, które zwraca uwagę na zjawisko kina niezależnego i nadaje mu odpowiednią rangę, powagę i prestiż. Najciekawsze produkcje niezależne z całego świata poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalną Komisję Nominacyjną do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa Kapituła składająca się z ponad 80 znawców filmu, teoretyków, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów z ponad 30 krajów.

Na festiwal nadesłano 3964 filmów ze 123 krajów całego świata.

Na każdym festiwalu organizatorzy przyjmują i nagradzają gości specjalnych. Do dzisiaj honorowe statuetki otrzymali: Marcel Łoziński, Krzysztof Zanussi, Cezary Harasimowicz, Allan Starski, Jiri Menzel, Agnieszka Holland, Janusz Gajos, Lech Majewski, Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Janusz Majewski, Emilia Krakowska, Wojciech Wójcik, Piotr Fronczewski, Andrzej Seweryn i Andriej Zwiagincew.