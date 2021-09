Życzenia prezydentów Polski i Litwy z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022

Para Prezydencka RP szczególną uwagę zwróciła na najmłodszych, którzy dopiero dzisiaj rozpoczynają podróż w świat nauki. „Pozdrawiamy szczególnie najmłodszych, którzy w tym roku rozpoczynają swoją szkolną edukację. Niech czas spędzony w szkole będzie dla Was czasem, który będziecie zawsze dobrze wspominać.”

Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą podkreślili, że po roku zmagań z pandemią dzieci mogą wrócić do szkoły i cieszyć się nauczaniem kontaktowym, lecz trzeba nadal zachowywać wszystkie środki bezpieczeństwa aby w szkole było by bepiecznie.

„Za nami już ponad rok zmagań z pandemią koronawirusa. Wiemy, jak trudne było to wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W ostatnim czasie wszyscy doceniliśmy jeszcze bardziej znaczenie osobistych spotkań i wzajemnych kontaktów. Dlatego cieszymy się, że dzieci i młodzież mogą dziś znowu spotkać się w szkole. Mamy nadzieję, że tym razem nie będą konieczne nowe obostrzenia, a nauczanie będzie się mogło bez przeszkód odbywać w szkolnych murach.” – czytamy w liście.

„Czas pandemii to również wielka szkoła wzajemnej solidarności i odpowiedzialności. Zagrożenie epidemiczne pokazuje nam, że od naszych zachowań zależy także zdrowie i życie innych. Zachęcamy do przestrzegania zaleceń, obostrzeń i zasad obowiązujących w czasie pandemii. Postarajmy się, by powrót do szkół był dla wszystkich bezpieczny. Okazujmy też sobie jak najwięcej życzliwości i troski. Okres nauki zdalnej i pandemicznych ograniczeń dla wielu osób był czasem bardzo trudnym. Pomóżmy sobie nawzajem w powrocie do normalności poprzez większą cierpliwość, wyrozumiałość i empatię.” – dodał prezydent Polski Andrzej Duda.

Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPRP

Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda podkreślił, że nowy rok szkolny przeplata się z radością, że uczniowie mogą wrócić do szkoły oraz wspomniał o tym, jak ważną instytucją jest szkoła.

„Wierzę, że wszyscy stęskniliście się nie tylko za nauką i wiedzą, ale za sobą nawzajem. Dwa ubiegłe lata szkolne naznaczone były niezwykłymi okolicznościami pandemii. Okres ten przypomniał mi o znaczeniu Szkoły. Szkoła – mówię z wielkiej litery. Gromadzi wspólnoty ludzi, kształci nasze dzieci, rozbudza miłość do Litwy.” – powiedział prezydent Litwy.

„Do zobaczenia w szkole! Udanego roku szkolnego 2021/2022!” – dodał Gitanas Nausėda.