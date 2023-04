Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Drodzy Litwini! Radosnej Wielkanocy wszystkim!

Długo wyczekiwany radosny poranek wielkanocny przypomina nam, że światłość już pokonała ciemność, że nic nie zatrzyma zmartwychwstałego życia.

Dzisiaj świętujemy to, w co wierzymy i co wiemy – prawda zawsze pokonuje kłamstwo, wolność pokonuje ucisk, a w historii ludzkości prędzej czy później zwycięża dobro.

W tym szczególnym momencie chciałbym Wam wszystkim życzyć ochrony tej wspaniałej cechy naszego narodu – ostrej nietolerancji na gniew i niesprawiedliwość. Celebrujmy wszystko, co daje naszemu życiu więcej godności i nadziei.

Kochani, niech radość Świąt Wielkanocnych ogarnie wszystkich – dużych i małych, niech świąteczny nastrój zagości w naszych rodzinach! Chrońmy się nawzajem, dzielmy się miłością, bądźmy wierni życzliwości i wrażliwemu człowieczeństwu. Ponieważ żaden wróg nie może pokonać potęgi miłości.

Niech zwycięży życie i światło nadziei!

Źródło: Kancelaria Prezydenta LT