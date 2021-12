Życzenia od Pary Prezydenckiej Republiki Litewskiej

Szanowni Państwo,

W najspokojniejszy dzień w roku wszyscy wracamy do domów. Niektórzy z nas rozmyślają, dzwonią, inni siedzą przy stole z kolacją. Zapalamy świece.

Dziś pilnie potrzebujemy zatrzymać się i zobaczyć, jak wiele mamy.

Uświadomić sobie na nowo, co mamy wspólnego i co nas łączy. Czerpmy siłę, by iść naprzód. My, Litwini, jesteśmy silni i niezwyciężeni, gdy stoimy razem.

Niech nadzieja powróci do każdego miasta i wsi, na każdą ulicę. Niech wiara, pokój i miłość ogarną każdy świąteczny stół.

Życzymy spokojnych i radosnych Świąt. Magicznego świątecznego poranka dla wszystkich rodzin i dzieciaków! Wesołych Świąt Litwo!