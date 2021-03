Życzenia dla twórców teatralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i spektakl „Kolega Mela Gibsona” na YT

„Gratulacje dla wszystkich twórców teatralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Parafrazując Szekspira, teatr to całe nasze życie. Dziś, gdy maseczka stała się codziennym atrybutem, jest to jeszcze bardziej widoczne. Kiedy drzwi teatrów są zamknięte, a sceny milczą, nie jest łatwo się do was zwrócić, ponieważ przechodzicie przez szczególnie trudny okres niepewności w tym „okresie maseczek”. Ale jesteście zawodowcami. […] Wiem, że tęsknicie za swoją pracą i rozumiem, że występy w cyberprzestrzeni nigdy nie zastąpią spektakli, po których brawami jesteście zapraszani ponownie na scenę. Niestety, nie mogę obiecać, że sytuacja wkrótce się zmieni i publiczność przywita Was na nowych premierach, ale wiem, że brakuje nam Waszych występów… Dlatego staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby zakończyć ten okres zamętu, przymusu i strat dla nas tak szybko, jak to możliwe […]. Życzę siły, cierpliwości i twórczego ognia” napisała premier w komunikacie prasowym.

Przy okazji przypominamy, że w Dniu Teatru Polski Teatr STUDIO w Wilnie prezentuje spektakl „Kolega Mela Gibsona”. Premiera spektaklu odbyła się w 18 marca 2019 roku. Wersja filmowa spektaklu została stworzona specjalnie na obchody Dnia Teatru w 2021 roku. „Kolega Mela Gibsona” Tomasza Jachimka jest zabawną historią Feliksa Rzepki – aktora w średnim wieku, którego kariera artystyczna w przeszłości ograniczyła się do jednej, „wielkiej” roli Cyrano de Bergerac, dając mu na lata poczucie osobistej wielkości. Bohater nie może uwierzyć, iż wieloletnie pasmo sukcesów i osiągnięć może się nagle zakończyć. Nie poddaje się jednak i w swojej desperacji ostatecznie, bardzo precyzyjnie reżyseruje oraz gra największą rolę swego życia.

Linkdo filmowej wersji spektaklu aktywny będzie 27.03 od godz.19.00