Pracownicy przedszkoli ze stażem pracy do 2 lat mogą spodziewać się podwyżki do 443 euro, z kolei wynagrodzenie nauczycieli wychowania przedszkolnego ze stażem do 2 lat ma wzrosnąć o 405 euro.

O 180 euro zwiększą się wynagrodzenia szkolnych bibliotekarzy, ksiegowych i specjalistów IT. Dodatkowe przywileje będą się należały członkom związku zawodowego.

Lider związku Eugenijus Milešinas mówi, że z władzami udało się wiele wynegocjować.