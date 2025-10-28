Znad Wilii
  • Litwa
  • 28 października, 2025 7:30

Źródła: Juras Taminskas może zostać nowym ministrem ochrony kraju

Premier Inga Ruginienė przedstawi socjaldemokratom kandydaturę ministra transportu i komunikacji Jurasa Taminskasa na stanowisko ministra ochrony kraju – potwierdziły źródła agencji BNS. Decyzja ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia zarządu i prezydium Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. O planowanej zmianie stanowisk jako pierwsze poinformowało portal „Lrytas”.

zw.lt/BNS
Źródła: Juras Taminskas może zostać nowym ministrem ochrony kraju

fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Doradca premiera Ignas Dobravolskas w wywiadzie dla agencji BNS powiedział, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tym informacjom. Nie udało się skontaktować z J. Taminskiem w poniedziałek wieczorem.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym ministrem transportu.

Przypomnijmy, że wcześniej minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė zrezygnowała ze stanowiska, tracąc zaufanie premier.

Ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących spotkania, które miało miejsce w połowie października w Ministerstwie Ochrony Kraju z analitykami i liderami opinii publicznej. Po tym spotkaniu na portalach społecznościowych opublikowano informacje, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania przeznaczenia 5% Produktu Krajowego Brutto (PKB) na obronność w przyszłym roku.

Po ujawnieniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność przeznaczone ma być 5,38% PKB.

D. Šakalienė twierdziła, że w pierwotnym projekcie środki na obronność nie przekraczały 4% PKB, a 1 października podczas posiedzenia rządu zaprezentowano projekt, w którym zaplanowano 4,87% PKB.

Premier twierdzi, że budżet był regularnie korygowany w ostatnich tygodniach, co jest normalną praktyką, a komentarze byłej minister uważa za wprowadzające w błąd.

Redakcja ZW.LT przypomina, że jako potencjalni kandydaci na następców D. Šakalienė wymieniani byli dotychczasowi wiceministrowie ochrony kraju Tomas Godliauskas i Karolis Aleksa. Ostatni z wymienionych, który odchodzi ze stanowiska, był przez socjaldemokratów wskazywany jako pierwszy wybór.

PODCASTY I GALERIE