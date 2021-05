Wolontariusze „Mes darom” czekają na nowe inicjatywy i zmiany, począwszy od tradycyjnej akcji zbierania odpadów „My robimy”, która wystartuje w dniach 7–8 maja br.

Po rocznej przerwie akcja powraca z nowym, wizjonerskim hasłem: „Zróbmy to do końca. Zbierz. Sortuj. Oddaj”. Tej wiosny organizacja zaprasza do udziału w kampanii porządkowej w nowej formule. Nowo utworzona i przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna „Mes darom” w wygodny sposób wskaże obszary do sprzątania. Użytkownicy znajdą też mapę, na której zostaną umieszczone lokalizacje, gdzie wolontariusze akcji będą się dzielili workami do sortowania. W tym roku zarządzanie zostaje przekazane w całości w ręce uczestników. Są oni zaproszeni nie tylko do odbioru i sortowania zebranych odpadów, lecz także do przekazywania ich do punktów zbiórki zarządzanych przez Regionalne Ośrodki Gospodarki Odpadami (RATC) lub wyrzucania ich do kontenerów miejskich.

Zapraszamy wziąć udział w akcji!