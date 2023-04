Zostaną podniesione świadczenia macierzyńskie i z tytułu opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy, minimalne świadczenie macierzyńskie oraz z tytułu opieki nad dzieckiem ma zostać zwiększone z 294 do 392 EUR przed podatkami.

Proponuje się również osobom, które otrzymują minimalne świadczenie zezwolić na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie zmniejszając świadczeń, w przypadku gdy dochody takiej osoby nie przekraczają wynagrodzenia minimalnego, czyli 840 EUR.

Także proponuje się wydłużenie okresu wypłacania świadczeń z tytułu choroby dla osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu od uzależnień. Termin ma zostać wydłużony z 28 do 40 dni.

Z 14 do 21 dni również ma być wydłużony termin płacenia świadczeń z tytułu choroby osobom, które opiekują się dziećmi w wieku do 14 lat,

a 7 do 14 – opiekującym się osobami dorosłymi.

Świadczenia mają być płacone również w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeśli są leczone ambulatoryjnie.