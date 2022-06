Zostało wydane zezwolenie na protest ruchowi rodzin litewskich przed Sejmem

A. Dagienė zaznacza, że ​​wiec odbędzie się w dniach 20, 21, 22, 23, 27 i 28 czerwca od 9:00 do 19:00. Według przedstawicielki Samorządu Miasta Wilna, protest odbędzie się w pobliżu gmachu Sejmu Republiki Litewskiej, między ulicami A. Goštauto i Geležinio Vilko.

Według inicjatorów hasłem planowanego protestu jest „Stop rządzącemu buldożerowi!”. Inicjatorzy twierdzą, że zaprotestują przeciwko ustawom proponowanym przez rządzących, które szkodzą społeczeństwu.

Na koncie Facebooku Litewskiego Ruchu Rodzin podkreśla się, że członkowie Sejmu należący do opozycji mogą dołączyć do protestu. Ci ostatni od zeszłego tygodnia używają podobnych haseł, by krytykować rządzących i bojkotować Sejm.