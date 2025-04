Zmiany w prawie: łatwiej o certyfikat dla domowego alkoholu na Litwie

Taka ilość trunku miałaby służyć wyłącznie badaniom jakościowym. Po ocenie dokonanej przez Agencję ds. Rolnictwa, rolnicy mogliby uzyskać certyfikat produktu dziedzictwa narodowego i legalnie rozpocząć jego produkcję.

Obecnie ustawa pozwala rolnikom wytwarzać do 100 litrów domowego alkoholu rocznie, ale tylko na potrzeby własne lub degustację na miejscu. Zakazane jest jego transportowanie, co uniemożliwia dostarczenie próbek do oceny i uzyskania certyfikatu.

W środę propozycję poparł sejmowy Komitet Gospodarki.

Jak tłumaczył inicjator zmian, poseł Kazys Starkevičius, obecnie właściciele agroturystycznych gospodarstw nie produkują takich napojów, ponieważ nie posiadają odpowiednich certyfikatów.

Od listopada ubiegłego roku litewskie prawo pozwala rolnikom produkującym napoje uznane za dziedzictwo narodowe legalnie wytwarzać alkohol do 65% zawartości etanolu. Limit produkcji wynosi 100 litrów rocznie, z zastrzeżeniem, że napoje te mogą być wyłącznie spożywane na miejscu – ich sprzedaż jest zabroniona.

Wyprodukowany trunek musi być rozlewany do szklanych butelek nie większych niż 1 litr i oznakowany etykietą zawierającą numer partii, imię i nazwisko producenta, datę i godzinę produkcji, skład oraz procentową zawartość alkoholu etylowego.