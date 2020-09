Zmiany w obowiązku noszenia masek. Wchodząc do kawiarni trzeba je nosić, w środku – już nie

Obowiązek noszenia masek podczas wchodzenia do lokalu gastronomicznego nadal obowiązuje – zauważa minister zdrowia Aurelijus Veryga, który zapowiedział zmiany na Facebooku.

„Do kawiarni, restauracji i innych placówek gastronomicznych mogą wchodzić wyłącznie goście noszący osłonę twarzy. Jest tak zarówno w przypadku wchodzenia do wnętrz, jak i kawiarni na świeżym powietrzu. Innymi słowy, trzeba wchodzić i wychodzić z maską lub inną osłoną twarzy, ale siedząc przy stole czy barze nie trzeba ich nosić” – informuje A. Veryga.

Jak podaje minister zmiana została wprowadzona po wysłuchaniu sugestii kierowanych do Ministerstwa Zdrowia w kwestii niedogodności dotykających klientów, którzy musieli siedzieć przy stole w masce, jeżeli akurat nie spożywali posiłku.

Minister przypomina jednocześnie, że zwolnione z noszenia masek są jedynie osoby z niepełnosprawnościami, które nie mogą nosić ochrony ust i nosa ze względu na swoją niepełnosprawność.

„Na przykład osoby z problemami oddechowymi, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą nie nosić masek, jeśli nie pozwala na to ich stan zdrowia. Oczywiście, jeśli niepełnosprawność człowieka, powiedzmy – ruchowa – pozwala na noszenie maski, to należy to robić” – informuje minister.