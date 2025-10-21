Zmiana listy państw, których obywatele mogą składać wnioski o pobyt czasowy na Litwie

Zgodnie z Departamentem Migracji, zmiany te zostały wprowadzone po uwzględnieniu potrzeb wyrażonych przez pracodawców, uczelnie wyższe i inne grupy społeczne podczas konsultacji publicznych, a także po otrzymaniu opinii odpowiednich instytucji państwowych.

Po wejściu w życie nowej wersji rozporządzenia szefa MSW, wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie lub wydanie wiz narodowych będą przyjmowane przez oddziały zewnętrznego dostawcy usług „VFS Global”, które działają w 30 krajach na całym świecie.

Są to: Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Filipiny, Ghana, Indie, Izrael, Japonia, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Malezja, Mołdawia, Mongolia, Nowa Zelandia, RPA, Gruzja, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Zimbabwe.

Zasadniczo wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie lub wizę narodową mogą składać tylko obywatele państw, w których działa oddział zewnętrznego dostawcy usług.

Jednakże, zgodnie z danymi Departamentu Migracji, przepis ten nie będzie dotyczyć obywateli Azerbejdżanu, Ghany i Mongolii – obywatele tych krajów będą mogli składać wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy w Litwie tylko w przypadkach, gdy starają się o połączenie z rodziną, zamierzają podjąć pracę na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji lub są zapraszani do studiów na zatwierdzonych programach, a także w przypadku studiów doktoranckich.

Obywatele państw, w których nie ma oddziału zewnętrznego dostawcy usług, lub w których działają oddziały, będą mogli składać wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie za pośrednictwem dostawcy usług w innym kraju. Będzie to możliwe, jeśli planują przyjazd na Litwę na podstawie połączenia rodzinnego, chcą podjąć pracę na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji lub zostali zaproszeni do studiów.

Wniosek można również złożyć w innym państwie, jeśli cudzoziemiec jest przenoszony w ramach transferu wewnątrz firmy lub ma przyjechać na Litwę jako wykładowca lub badacz na podstawie umowy o pracę z instytucją naukową lub edukacyjną, lub jeżeli przyjeżdża do Litwy na zaproszenie dużego inwestora lub w ramach zbiorowej relokacji na podstawie przepisów ustawy o inwestycjach.

Odpowiednie zasady będą miały także zastosowanie do obywateli tych państw, w których działa zewnętrzny dostawca usług, ale wniosek ma być składany w innym kraju.

Jak dotąd, w Indiach obowiązują surowsze zasady. Wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy w tym kraju, jak również w innych krajach, będą mogły być składane tylko z wcześniej wymienionych powodów. Ponadto, w Indiach nadal nie będzie można składać wniosków o wydanie narodowej wizy litewskiej.

Zasada ta nadal nie będzie dotyczyć obywateli Australii, Japonii, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii i Korei Południowej – będą oni mogli składać wnioski o pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie we wszystkich podstawach lub wniosek o wizę narodową w dowolnym oddziale zewnętrznego dostawcy usług.

Zmieniają się również zasady rejestracji wizyt w oddziałach zewnętrznych dostawców usług.

Dotychczas możliwe było to na stronie internetowej „VFS Global”, natomiast od środy, datę i godzinę wizyty w oddziale będzie można zarezerwować tylko w systemie informacyjnym migracji Litwy MIGRIS.