Zmarła była Pierwsza Dama Litwy Alma Adamkienė

Alma Adamkienė urodziła się 10 lutego 1927 r. w Szawlach.

Jak podano w raporcie, dorastała w rodzinie Stasysa Nutautasa i Ony Soblytė-Nutautienė, twórczyni-ochotniczki armii litewskiej. Ojciec Almy Adamkienė, Stasys Nutautas, zgłosił się ochotniczo do nowo powstałej armii litewskiej, brał udział w walkach z bolszewikami, został ranny, za waleczność otrzymał stopień sierżanta, a później kierował domem handlowym działającym na Litwie Zachodniej.

W 1944 r., gdy zbliżała się druga okupacja sowiecka, Alma Nutautaitė wraz z rodzicami i siostrą Danutą wycofała się do Szwecji, ale okupanci nazistowscy aresztowali całą rodzinę. Matka z córkami trafiła do więzienia w Rydze, a później do obozu pracy w Niemczech.

Według prezydencji, po zakończeniu wojny Alma Nutautaitė wstąpiła do litewskiego liceum w Eichstätt w Niemczech, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Valdasa Adamkusa. Alma i Valdas Adamkus pobrali się w 1951 roku w Chicago, w USA.

Od 1962 r. Alma Adamkienė przez 25 lat zarządzała letnią farmą Tabor Farm, która stała się ważnym ośrodkiem litewskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Według raportu przez wiele lat odbywały się tam zjazdy litewskiej organizacji diaspory „Santara-Šviesa”.

Zarówno w 1997 r., jak i w 2004 r., kiedy jej mąż zdecydował się kandydować na prezydenta, Alma Adamkienė aktywnie włączyła się w jego ekipę, a po zwycięstwie w wyborach wiernie pomagała mu w pełnieniu funkcji głowy państwa.

„Swoim humanitaryzmem i szczerością pierwsza dama Alma Adamkienė zyskała sympatię i miłość całego narodu” – ogłasza Urząd Prezydenta.

Według raportu, pierwsza dama Litwy, Alma Adamkienė, przez 15 lat kierowała funduszem charytatywno-pomocowym o nazwie Alma Adamkienė, który przekazał wielomilionowe wsparcie licznym litewskim szkołom wiejskim, szpitalom dziecięcym i sierocińcom dziecięcym.