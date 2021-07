Zła wiadomość dla właścicieli samochodów z dieslem

W 2023 r. akcyza na benzynę i olej napędowy (diesel) powinna zostać ujednolicona – stwierdził minister środowiska Simonas Gentvilas. Jego ministerstwo planuje również zakaz wjazdu samochodów ze starszymi silnikami Diesla do centrów miast

„Chcemy zachęcić ludzi do wyboru przynajmniej samochodów benzynowych, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej. Planujemy ujednolicenie akcyzy na olej napędowy i benzynę w 2023 roku. W taki sposób wysyłamy wiadomość, że olej napędowy jest niepożądany. Jednocześnie przewidujemy środki regulacyjne dla litewskich miast, które będą chciały zabronić wjazdu samochodów ze starymi silnikami Diesla do centrów miast lub w inne miejsca na swoim terytorium”- powiedział w środę. S. Gentvilas na spotkaniu grupy roboczej ds. przeglądu ulg podatkowych.

Obecnie akcyza na olej napędowy wynosi 372 euro za 1 tys. litrów oleju napędowego i 466 euro za tys. litrów benzyny. W 2023 r. na oba paliwa będzie obowiązywać taryfa w wysokości 466 euro. Oznacza to, że olej napędowy byłby droższy o około 8 procent.

S. Gentvilas podczas spotkania podkreślił, że Litwa w Europie jest liderem w transporcie samochodami z silnikiem diesla.

„Obecnie ponad 50 proc. litewskiej floty samochodowej to diesel, w tym jesteśmy liderami. Tak, zmniejszyliśmy ten współczynnik w ciągu ostatnich lat 5 lat, ale patrząc na statystyki zanieczyszczenia olejem napędowym i benzyną, trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Zanieczyszczenie efektami spalania paliwa napędowego dla przestrzeni życiowej ludzi i w miastach ogólnie jest nawet 10 razy wyższe niż gdzie indziej. A jeśli chodzi o tlenki azotu czy też cząstki stałe – to o 40 proc.

„Jeśli chcemy rozmawiać o miastach bez smogu, bez kar, bez tlenków azotu, musimy przeorientować litewską flotę samochodową na benzynę. To powinien być główny cel reformy podatkowej. Nie wsadzimy od razu wszystkich mieszkańców do transportu publicznego czy też do samochodów elektrycznych” – powiedział minister.

Minister zaznaczył, że zanieczyszczenie jest bardzo dużym źródłem chorób przewlekłych. „Litwa, która jest jednym z najkrócej żyjących narodów w UE, musimy całkowicie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Paradoks polega na tym, że jesteśmy jednym z najmniej zaludnionych krajów w UE, ale jednocześnie zanieczyszczenie powietrza jest nieproporcjonalne duże.

Na podst. BNS. delfi.lt