Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Litwy – o pamięci historycznej i strategicznej współpracy

Jednym z tematów poruszanych przez polityków była możliwość poszerzenia badań historii okresu międzywojennego.

Działalność zgromadzenia została niedawno wznowiona po dziesięciu latach przerwy.

„Dziś jest jeszcze jedno święto w naszych relacjach” – na początku posiedzenia powiedział przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis.

Jak dodał, stosunki dwustronne Polski i Litwy są przykładem dla innyc państw sąsiadujących, a zgromadzenia parlamentarne „są kluczowym elementem w tworzeniu naszych przyjaznych relacji”.

„Nie wiem, czy ta współpraca może być bardziej intensywna, niż obecnie” – ocenił Pranckietis.

Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska wyraziła nadzieję, że przyjaźń Wilna i Warszawy „zaprowadzi nas do wspólnej dobrej przyszłości”.

Podczas obrad referat na temat wspólnej pamięci historycznej Polski i Litwy wygłosił poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz.

„Przygotowałem wystąpienie na temat wspólnego dziedzictwa historycznego i tego, co z tego wynika dla teraźniejszości i dla przyszłości. Mamy potężne spektrum wydarzeń, do których warto się odnosić, w oparciu o które można wytyczać dobre drogi na przyszłość. Mówiłem o współpracy wojskowej, bo od tego tak naprawdę zaczęła się nasza wspólna historia. Polska i Litwa zjednoczyły się wobec wspólnego zagrożenia militarnego ze strony Krzyżaków, skończyło się to wielkim zwycięstwem pod Grunwaldem, dwa narody są dumne z tego do dzisiaj. Takich wydarzeń mamy dużo i jednoznacznie można obronić tezę, że jeżeli jesteśmy razem, to jesteśmy silni, natomiast jak się kłóciliśmy, to zaczynały się schody, traciliśmy niepodległość. Wydaje się, że po latach można stwierdzić, że zaczynamy wracać do korzeni, czerpać z tego dziedzictwa” – mówił w rozmowie z zw.lt Tadeusz Aziewicz.

W drugiej części obrad wystąpił europoseł Andrius Kubilius, według którego Polska i Litwa powinny razem stworzyć długoterminową strategię transformacji Rosji w państwo demokratyczne.

„Taka transformacja jest jedyną drogą, aby nie mieć takiego zagrożenia ze strony Rosji, jakie do tej pory mamy u swoich granic” – podkreślił polityk.

Kubilius wskazał, że Zachód nie ma żadnej strategii stosunków z Rosją, dąży jedynie do jak najszybszego zapomnienia o agresywnym zachowaniu Rosji i powrotu do dialogu. Europoseł ocenił to jako „zapędzanie się w ślepy zaułek”.

W sobotę wieczorem polska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego złożyła wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. W sobotę rano parlamentarzyści obu państw oddali hołd na grobie przywódcy litewskich partyzantów Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Po południu wzięli udział w uroczystym pochówku nieznanych żołnierzy AK, których szczątki zostały odnalezione w rejonie solecznickim. W niedzielę członkowie Zgromadzenia odwiedzą Szydłów, Cytowiany oraz Połągę.

Podsumowanie XXI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego oraz podpisanie dokumentu końcowego odbędzie się w poniedziałek w Połądze.