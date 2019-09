Zgromadzenie parlamentarne o pamięci historycznej: Nadal różni nas ocena okupacji Wileńszczyzny czy działalności AK

vdu

„Politycy nie będa się wtrącać do procesu badań, ale jako przedstawiciele władzy chcemy inspirować do aktywnego dialogu, tak by nie pozostało białych plam w naszej wspólnej historii i aby tych plam nie wykorzystywały nieprzyjazne nam siły” – podkreślił poseł. Jego zdaniem Litwini i Polacy do tej pory różnią się w ocenie takich kwestii jak okupacji Wileńszczyny lub działalność Armii Krajowej.

„Dzisiaj, gdy relacje Litwy i Polski są dobre, siły trzecie próbują doprowadzić do naszego zderzenia czołowego wykorzystując kwestie historyczne” – stwierdził Gumuliauskas.

W trakcie zgromadzenia parlamentarnego Litwy i Polski, które będzie obradowało w niedzielę i poniedziałek ,zostanie również omówione stanowisko Litwy i Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak NATO, UE i Rada Europy. Będzie to drugie zgromadzenie parlamentarne od momentu wznowienia jego prac w lutym. Poprzednie zgromadzenie odbyło się w 2009 roku.

Pod koniec tygodnia wizytę na Litwie złoży także marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.