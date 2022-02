Zgromadzenie LTOK twardo mówi: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odizolować Rosjan od światowego sportu

Przemawiając w piątek na Walnym Zgromadzeniu Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego (LTOK), przewodniczący Litewskiej Federacji Golfa, sygnatariusz Czesław Okińczyc, wezwał krajowe federacje sportowe do zebrania wsparcia finansowego dla ukraińskich sportowców i dopilnowania, aby zarówno rosyjskich, jak i białoruskich sportowców nie pozostało w olimpijskiej rodzinie.

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odizolować rosyjskich sportowców od wszystkich sportów świata. To jest moje głębokie przekonanie. Musimy odizolować wszystkich sportowców z Rosji i Białorusi od wszystkich międzynarodowych federacji, spotkań i zawodów. Oczywiście ucierpią sportowcy, nie są politykami, ale nie protestują przeciwko temu, co dzieje się na Ukrainie” – powiedział Czesław Okińczyc.

To prawda, fala protestów w Rosji rośnie. W czwartek w Moskwie zatrzymano ponad 700 osób, a w Petersburgu 340. Poparcie dla Ukrainy wyrazili także przedstawiciele kultury rosyjskiej: piosenkarz Jurij Szewczuk, prezenter Ivan Urgant, pisarz Borys Akunin.

Fiodor Smołow, piłkarz reprezentacji Rosji, również przemawiał przed wojną, a mistrz szachowy Jan Nepomniaszij nie był obojętny na ten temat. Jednak zdecydowana większość rosyjskich sportowców milczy, co według prezesa Litewskiej Federacji Golfa jest niedopuszczalne.

„Musimy odizolować wszystkich sportowców, aby zrozumieli potrzebę zmiany zdania i nie bali się krytykować swojej władzy. Nie możemy pozwolić im na udział w ruchu olimpijskim, jeśli boją się krytykować rząd” – powiedział Czesław Okińczyc.

Przyznaje, że rosyjscy sportowcy nie zasługują na taką karę, ale nie ma innego sposobu na powstrzymanie Władimira Putina od wypowiedzenia wojny Ukrainie.

„Widzimy, co robi ich państwo, osoba pod ich przywództwem, którą trudno nazwać inaczej niż nazistą i Hitlerem. Musi być stanowcza postawa i całkowita izolacja od wszystkiego, co ma związek z Rosją i Białorusią. Niestety, ucierpią sportowcy z tych krajów, ale jeśli ich nie ograniczymy, to w żadnym z tych krajów nie będzie protestów” – powiedział szef Federacji Golfa.

Czesław Okińczyc wezwał wszystkie litewskie federacje sportowe do przekazania co najmniej 1000 euro ukraińskim sportowcom i kontynuując rozmowy o sankcjach wobec Rosji, poprosił o współpracę z innymi europejskimi federacjami sportowymi.

„Moją szczerą prośbą jest, aby wszystkie federacje sportowe, w swoich kontaktach z innymi europejskimi federacjami sportowymi, złożyły propozycję odizolowania Rosji od światowego sportu. Ważne jest, abyśmy pozostali zjednoczeni i wspierali Ukrainę w każdy możliwy sposób” – dodał Czesław Okińczyc.

