Žemaitaitis: „Świt nad Niemnem” może wyjść z koalicji. Wszystko zależy od nowego premiera

Możliwa nawet mniejszościowa Rada Ministrów

Lider ugrupowania nie wykluczył żadnego scenariusza – także utworzenia rządu mniejszościowego.

– „Ja we wszystko wierzę. Nawet wierzę, że może powstać rząd mniejszościowy. I kiedy wiem, kto maczał palce w tym przewrocie, to nie zdziwiłbym się, gdyby wszystko było robione tak, by konserwatyści na tym zyskali i by forsowano taki rząd” – ocenił.