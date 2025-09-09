Žemaitaitis: Sejm może nie zatwierdzić nowego przewodniczącego ani programu rządu

„Nie wykluczam możliwości powstania rządu mniejszościowego. Możliwe, że w środę nie zostanie zatwierdzony ani przewodniczący Sejmu, ani nowe kierownictwo, ani program rządu” – w wywiadzie dla telewizji TV3 powiedział lider partii „Świt nad Nienmem”, Reminigijus Žemaitaitis.

Lider partii „Świt nad Niemnem” stwierdził, że poparcie dla kandydata socjaldemokratów na przewodniczącego Sejmu, Juozasa Oleka, może zależeć od tego, jak zostaną zatwierdzeni kandydaci na ministrów proponowani przez jego partię.

„Przekazaliśmy premier kandydatury. To, jak szybko premier wyda dekrety, jak szybko zobaczymy decyzje… Myślę, że socjaldemokraci są zainteresowani, aby ten proces przebiegał sprawnie i przejrzyście” – powiedział R. Žemaitaitis. „Pożyjemy, zobaczymy, jak będą żyć w środę o 10 rano” – dodał.

W środę Sejm rozpocznie jesienną sesję, podczas której na pierwszym posiedzeniu ma zostać zatwierdzony nowy przewodniczący parlamentu oraz przedstawiony program nowego rządu.

Nowy przewodniczący Sejmu ma zostać wybrany po tym, jak socjaldemokraci sformowali nową większość rządzącą. Tworzą ją frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Nemuno aušra” i Związku Chłopów i Zielonych Litwy oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin. Łącznie posiadają 82 mandaty.

Wcześniej w koalicji zamiast „chłopów” był Związek Demokratów „W Imię Litwy”, jednak tym razem nie została zaproszona do większości rządzącej po tym, jak ogłosiła, że nie może współpracować z „Świtem nad Niemnem”.

Obecnie funkcję przewodniczącego Sejmu pełni lider demokratów Saulius Skvernelis. Stanowisko to przypadło mu zgodnie z wcześniejszą umową koalicyjną.

W poniedziałek zarejestrował on w sekretariacie Sejmu swoją rezygnację.

Na stanowisko przewodniczącego Sejmu socjaldemokraci, posiadający największą frakcję w parlamencie, planują nominować obecnego pierwszego wiceprzewodniczącego Juozasa Oleka.

Zgodnie z umową koalicyjną stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego Sejmu powinno przypaść dla „Świtu nad Nienmem”.

Tymczasem przy formowaniu nowego rządu nadal nie są znani kandydaci na ministrów środowiska i energii – resorty przypisane „Świtu nad Niemnem”.

Partia ta zgłosiła Renatę Saulytė na stanowisko ministra środowiska, jednak w piątek ogłoszono, że desygnowana premier Inga Ruginienė poinformowała prezydenta Gitanasa Nausėdę, iż nie przedstawi jej kandydatury.

R. Žemaitaitis wcześniej twierdził, że jednym z kandydatów na ministra energetyki jest obecny szef tego resortu, Žygimantas Vaičiūnas, który ma poparcie prezydenta – jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Redakcja ZW.LT przypomina, że nowy rząd jest formowany po dymisji dotychczasowego premiera Gintautasa Paluckasa. Zrezygnował on w związku z rosnącą liczbą pytań dotyczących jego przeszłości i działalności biznesowej.