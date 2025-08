Žemaitaitis: Palestyna będzie uznana. To tylko kwestia czasu

– Izrael to jedno z najbardziej zaawansowanych państw świata w zakresie technologii obronnych. Kupujemy od nich uzbrojenie – to dla nas bardzo ważne – powiedział Žemaitaitis na antenie Žinių radijas.

Krytyka wobec działań Izraela

Polityk skrytykował również premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który – według jego słów – miał zapowiedzieć nocą, że „Izrael zajmie całą Strefę Gazy”. Zdaniem Žemaitaitisa, takie wypowiedzi są niedopuszczalne i „nie mogą zostać zignorowane”.

Poparcie dla prezydenta

Remigijus Žemaitaitis poparł stanowisko prezydenta Gitanasa Nausėdy, który w trakcie spotkania z prezydentem Izraela Isaakiem Herzogiem w Wilnie podkreślił znaczenie współpracy w dziedzinie obronności, ale jednocześnie skrytykował łamanie prawa humanitarnego przez Izrael w Strefie Gazy.

Uznanie Palestyny? Sejm może wrócić do dyskusji

W kontekście ostatnich decyzji niektórych państw zachodnich o uznaniu niepodległości Palestyny, Žemaitaitis poinformował, że w litewskim Sejmie z inicjatywy jego partii toczy się dyskusja na ten temat.

– Być może nie zakończy się ona decyzją w tej kadencji, ale w kolejnej – tak. Kiedy większość państw Unii Europejskiej uzna Palestynę – a zrobiło to już 167 państw na świecie – my też to zrobimy. Innego rozwiązania tego konfliktu nie ma – powiedział.

O Hamasie i zagrożeniu dla cywilów

Polityk stanowczo potępił działalność organizacji Hamas, nazywając ją „organizacją terrorystyczną zagrażającą całemu światu”, jednak zaznaczył, że nie można winić wszystkich cywilów w Strefie Gazy.

– To niedopuszczalne, by mówić, że wszyscy cywile to potencjalni terroryści i należy ich zabić. To są słowa szaleńców – zaznaczył.