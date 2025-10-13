Žemaitaitis nie widzi naruszenia umowy koalicyjnej i proponuje wspólnego ministra kultury

„Porozmawialiśmy, przedyskutowaliśmy ich decyzję, jaka decyzja mogłaby być najbardziej logiczna” – powiedział lider „Świtu nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis.

Za najbardziej logiczne rozwiązanie uznał, aby koalicja wybrała wspólnego kandydata na ministra kultury.

„Może uda się znaleźć wspólnego kandydata na ministra kultury… żeby to był kandydat odpowiedni dla środowiska kulturowego, aby nie było dalszych sporów” – mówił lider „Świtu nad Niemnem”.

Według niego, ta kwestia powinna zostać omówiona na najbliższym spotkaniu przedstawicieli koalicji.

R. Žemaitaitis zapewnił, że po decyzji Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej nie widzi naruszenia umowy koalicyjnej ani nie zamierza stawiać żadnych żądań dotyczących innych stanowisk.

Zgodnie z umową koalicyjną, „Świt nad Niemnem” posiada trzy ministerstwa. Po przejęciu Ministerstwa Kultury przez LSDP, „Świtowi nad Niemnem” pozostaną portfele ministrów środowiska oraz rolnictwa.

„Jeśli uda się znaleźć wspólne rozwiązanie, aby państwo szybciej ruszyło do przodu, możemy znaleźć wspólnego kandydata i iść do przodu. Może wiceminister będzie kandydatem z naszej strony, może w innej ministerstwie wiceminister. Na razie nikt o tym o dodatkowych stanowiskach w miejsce utraconego portfela ministra nie rozmawia” – powiedział R. Žemaitaitis.

Po spotkaniu z liderem „Świtu nad Niemnem” przewodnicząca frakcji socjaldemokratów Orinta Leiputė również podkreśliła, że była to jedynie przyjazna rozmowa na temat sytuacji.

„To była herbatka, przyjazna rozmowa o sytuacji… Zaplanujemy również spotkanie koalicyjne, może w tym tygodniu” – powiedziała przewodnicząca frakcji socjaldemokratów Orinta Leiputė.

O. Leiputė dodała, że wspólne poszukiwania kandydata na ministra kultury są możliwe.

„Myślę, że teraz będziemy szukać… rozwiązania, bo chcemy stabilności, szczerze mówiąc. Nie sądzimy, że nie możemy współpracować w koalicji z „Świtem nad Niemnem”. Możemy pracować, ponieważ razem opracowaliśmy program rządu, oni delegowali swoich ministrów, w komisjach jest koalicja rządząca, podejmowane są decyzje” – powiedziała socjaldemokratka.

Rzecznik prasowy premier Ingi Ruginienė po jej spotkaniu z R. Žemaitaitisem poinformował agencję, że poszukiwanie kandydata na ministra kultury będzie prowadziła sama premier.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci postanowili przejąć stanowisko ministra kultury od „Świtu nad Niemnem”. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wcześniej oświadczył, że nie powoła żadnego kandydata z partii Žemaitaitisa na stanowisko ministra kultury.

Decyzja o pozostaniu w koalicji została podjęta przez Radę Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej po protestach przedstawicieli środowisk kulturalnych przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtowi nad Niemnem” oraz po kontrowersyjnych wypowiedziach przewodniczącego tej partii, Remigijusa Žemaitaitisa, na temat jednego z liderów protestów, dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki, Arūnasa Gelūnasa.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa nową koalicję rządzącą utworzyły frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Koalicja dysponuje 82 mandatami w Sejmie.