Žemaitaitis: nie drwiłem ani nie poniżałem Żydów, proszę o uniewinnienie

„Zgadzam się z tym, co powiedziała moja obrończyni. Moimi publicznymi wypowiedziami nie chciałem obrażać ani podżegać do nienawiści z powodu narodowości żydowskiej. (…) Rozumiem, że niektóre z moich publicznie wygłoszonych stwierdzeń mogły być szokujące. (…) Ale nie wszystkie publiczne informacje mają charakter pozytywny” – powiedział w końcowej mowie do Sądu Okręgowego w Wilnie, który rozpatruje sprawę, lider „Świt nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis. „Proszę o uniewinnienie, ponieważ nie popełniłem żadnego przestępstwa” – dodał.

Zapytany o oczekiwania co do wyroku, Žemaitaitis odpowiedział lakonicznie: „Sąd podejmie decyzję, nie mogę niczego przewidywać, a wyrok będzie ogłoszony w Halloween, więc może to być ciekawe ogłoszenie” – powiedział polityk po posiedzeniu dla agencji BNS.

„Dziwne, że prokurator nie zaproponował mi kary śmierci”

Lider „Świtu nad Niemen” stwierdził, że „brak kręgosłupa politycznego to milczenie”, a jego wypowiedzi były jedynie krytyką działań Izraela w Strefie Gazy.

Žemaitaitis przekonywał też, że był przez długi czas atakowany przez politycznych przeciwników.

„Nawet ten krawat był traktowany jako symbol poparcia dla nazistowskich Niemiec” – powiedział do sądu, pokazując krawat, który miał na sobie.

Oskarżył także prokuratora Justę Lauciusa o stronniczość. Według Žemaitisa, prokurator otrzymał polecenie sformułowania oskarżeń od „politycznych konkurentów lub byłych rządzących”.

„Taktyka prokuratora, wyuczona od Goebbelsa ministra propagandy nazistowskich Niemiec, sprawdza się bardzo dobrze” – powiedział.

Lider „Świtu nad Niemnem” zaznaczył, że propozycja kary pieniężnej przez prokuratora, argumentowana faktem, że Žemaitaitis jest posłem, jest nieproporcjonalna.

„Czy ja mam może pięć nóg, żeby zasłużyć na wyższą karę?” – retorycznie zapytał. „Dziwne, że prokurator nie zaproponował mi kary śmierci, której wykonanie miałby nadzorować Žygimantas Pavilionis” – dodał, zaznaczając, że to czarny humor.

Krytyka prokuratury i porównanie do wcześniejszej sprawy

Podczas rozprawy Žemaitaitis skrytykował także decyzję prokuratury o umorzeniu w 2020 roku postępowania dotyczącego wypowiedzi byłego marszałka Sejmu Arūnasa Valinskasa, który nawoływał do rozprawy z przewodniczącym AWPL-ZChR, europosłem Waldemarem Tomaszewski.

Według Žemaitisa, sytuacja była podobna do jego, ale Valinskas uniknął odpowiedzialności.

„Publiczne nawoływania do rozprawy zostały ocenione jako niezawierające znamion przestępstwa. (…) Nie było odpowiedzialności, bo polityków dzieli się na różne kategorie i podkategorie” – tłumaczył sądowi. „Jestem karany za to, że korzystałem z wolności wypowiedzi, głosząc swoje poglądy” – mówił.

Domaga się całkowitego uniewinnienia

Jak podała agencja BNS, podczas poprzedniej rozprawy adwokatka Žemaitisa, Egidija Belevičienė, zażądała całkowitego uniewinnienia swojego klienta.

Według niej, dowody w sprawie nie obaliły tez, że wypowiedzi Žemaitisa nie były skierowane przeciwko osobom narodowości żydowskiej, a „gorące, emocjonalne wypowiedzi” miały wyrażać jedynie sprzeciw wobec polityki władz Izraela względem Palestyńczyków i Strefy Gazy.

Polityk wcześniej komentując na Facebooku wpis, w którym pojawił się m.in. tekst „Żyd wspinał się po drabinie i przypadkiem spadł, weźcie, dzieci, patyk i zabijcie tego żydka”, zaprzeczał, by nawoływał do przemocy wobec Żydów.

Adwokatka podkreśliła, że wypowiedzi mogły być „bardzo niemiłe i nie do przyjęcia”, ale nie stanowiły realnego zagrożenia dla społeczności żydowskiej ani nie mogły skłonić zwolenników Žemaitisa do aktów przemocy.

Prokurator proponuje wysoką karę

BNS informowało, że prokurator Justas Laucius w mowie końcowej zaproponował dla przewodniczącego „Świtu nad Niemnem” karę grzywny w wysokości 51 250 euro oraz środek karny w postaci wpłaty na Fundusz Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Adwokatka Žemaitisa, komentując tę propozycję, powiedziała, że nie ma sensu rozmawiać o rodzaju i wysokości kary, ale zauważyła, że jest ona niezgodna z praktyką sądową w podobnych sprawach.

Według niej „dziesięciokrotnie wyższa kara dla Žemaitisa świadczy albo o nieznajomości praktyki sądowej, albo o jej ignorowaniu”.

Z kolei prokurator, odpowiadając na mowę obrony, podkreślił, że uważa wypowiedzi Žemaitisa za „obrzydliwe, nieetyczne, szokujące i sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami moralnymi społeczeństwa”.

Polityk nie przyznaje się do winy

Žemaitaitis wcześniej zapowiadał, że nie wierzy, iż sąd wymierzy mu taką karę i uznaje całe postępowanie za polityczne.

Postępowanie karne przeciwko posłowi zostało wszczęte w związku z jego wpisami na Facebooku z maja i czerwca 2021 roku oraz publicznymi wypowiedziami. Wśród nich Izrael był nazywany „zwierzętami”, a Żydzi – współodpowiedzialni za wyniszczenie narodu litewskiego.

Proces rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Žemaitaitis jest oskarżony o podżeganie do nienawiści i wrogości wobec grupy ludzi ze względu na ich narodowość oraz o publiczne popieranie zbrodni międzynarodowych, zbrodni ZSRR i nazistowskich Niemiec, ich negowanie lub rażące umniejszanie.

BNS podało również, że wobec polityka wszczęto procedurę impeachmentu. Litewski Trybunał Konstytucyjny uznał w kwietniu zeszłego roku, że Žemaitaitis złamał przysięgę i poważnie naruszył Konstytucję.

Po tym wyroku Žemaitaitis zrezygnował z mandatu poselskiego, by móc kandydować na prezydenta i do parlamentu. Jesienią ubiegłego roku został ponownie wybrany do Sejmu. W grudniu uchylono jego immunitet poselski, kontynuując proces sądowy.

Wyrok w tej sprawie zapadnie 30 października.