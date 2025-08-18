Žemaitaitis: kwestia stanowiska przewodniczącego Sejmu już rozstrzygnięta

– „Przed dwiema tygodniami tę kwestię rozstrzygnęliśmy. We wrześniu będzie pierwsze posiedzenie i wtedy zobaczycie. Partnerzy koalicyjni są nastawieni na sprawną i uporządkowaną pracę. Naprawdę nie wybiegajcie przed fakty” – powiedział Žemaitaitis dziennikarzom przed spotkaniem z socjaldemokratami.

Polityk dodał pół żartem:

– „Każdy, kto będzie w koalicji oprócz Žemaitaitisa, może zostać przewodniczącym Sejmu”.

Dotychczas w koalicji socjaldemokratów, „Świtu nad Niemnem” oraz Związeku Demokratów „W imię Litwy” stanowisko to powierzono liderowi demokratów Sauliusovi Skvernelisovi. W ostatnich dniach socjaldemokraci zaczęli jednak sondować możliwość przejęcia fotela przewodniczącego. Kandydatem miałby być obecny wiceprzewodniczący Sejmu Juozas Olekas.

Žemaitaitis nie chciał też zdradzić, czy zmieni się zakres ministerstw podlegających jego partii.

– „Zawsze u Žemaitaitisa jest plan A i plan B. Będzie posiedzenie plenarne, nowa premier złoży przysięgę, w ciągu 15 dni przedstawi skład rządu i wtedy zobaczycie, którzy ministrowie obejmą stanowiska” – zaznaczył.

Przyznał jednocześnie, że „Świt nad Niemnem” zaproponuje pozostawienie dotychczasowej umowy koalicyjnej, uzupełnionej o nowe punkty. Jak powiedział, chodzi m.in. o zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, audyt systemu ochrony kraju oraz przegląd administracji publicznej.

Sam Žemaitaitis zadeklarował, że nie zamierza obejmować nowych stanowisk w Sejmie ani w rządzie.

– „Nie widziałbym siebie w tej roli. W 2027 roku odbędą się wybory samorządowe i znów drużyna Žemaitaitisa ruszy w trasę po Litwie, spotykając się z wyborcami i drażniąc oponentów” – stwierdził.

Decyzję o udziale w nowej koalicji „Świt nad Niemnem” ma podjąć po spotkaniu z socjaldemokratami.