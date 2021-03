Zdzisław Palewicz zwrócił się do mieszkańców rejonu solecznickiego

Od blisko trzech miesięcy na Litwie trwa proces szczepień przeciwko COVID-19. Powszechny udział w szczepieniach jest jedynym sposobem powrotu do normalnego życia i uratowania wielu istnień ludzkich. To zawsze będzie indywidualna i osobista decyzja, jednak uważam, że szczepionka jest obecnie jedynym gwarantem powrotu do życia, jakie pamiętamy sprzed roku.

Zachęcam wszystkich, aby w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wsłuchać się w głos specjalistów – lekarzy chorób zakaźnych, epidemiologów i immunologów. Zarejestrowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA) szczepionki przeciwko COVID-19 przeszły wszystkie wymagane badania niezbędne przy dopuszczeniu ich do stosowania. Wykorzystywane w szczepionkach technologie oparte są o znane i stosowane wcześniej platformy. Obserwowane czasami dolegliwości towarzyszą również innym szczepieniom, ale korzyści płynące z ochrony jaką daje szczepienie przeciwko COVID-19 są niewspółmiernie wysokie.

Dla przerwania łańcucha pandemii otrzymaliśmy lek – zaufajmy nauce, zaufajmy medykom. Wszyscy tęsknimy za normalnością i zniesieniem ograniczeń – chcemy, aby nasze dzieci wróciły do szkół, a my do miejsc pracy, abyśmy mogli pójść do teatru czy klubu sportowego, wybrać się na zakupy czy wyjechać na wczasy. To umożliwi nam szczepionka. Staniemy się bezpieczni dla rodziny, znajomych i naszych współpracowników. Przede wszystkim zagwarantujemy bezpieczeństwo własnego zdrowia. Osobiście podjąłem decyzję, że w ochronie swojego zdrowia i zdrowia innych przyjmę szczepienie w pierwszym możliwym terminie wynikającym z rządowego harmonogramu szczepień. Dam przykład i jako pierwszy stanę w tej kolejce.

Dzięki wspólnej trosce i odpowiedzialności możemy tę pandemię zakończyć! Zaszczepmy się!

Z życzeniami zdrowia,

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz