Zdalne konsultacje obok wizyt stacjonarnych – projekt Ministerstwa Zdrowia w Sejmie

Przedstawiając nowelizację, minister zdrowia Marija Jakubauskienė podkreśliła, że celem jest usankcjonowanie telemedycyny na Litwie i poprawa dostępności usług, zwłaszcza gdy są one świadczone poza siedzibą podmiotu leczniczego. Zgodnie z projektem świadczenia z tzw. miejsca pracy zdalnej mogliby realizować lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, specjaliści opieki stomatologicznej oraz inni pracownicy ochrony zdrowia.

Jak wyjaśniła szefowa resortu, zdalne konsultacje obejmowałyby m.in. komentowanie wyników badań, przedłużanie recept, wystawianie elektronicznych skierowań na badania oraz udzielanie porad w innych kwestiach zdrowotnych.

– Teleporady nie mogą i nie będą głównym nurtem opieki; będą uzupełnieniem kontaktowych świadczeń i stosowane tylko wtedy, gdy nie jest konieczne badanie fizykalne ani bezpośredni kontakt z pacjentem – zaznaczyła M. Jakubauskienė.

Obecnie prawo co do zasady wymaga, aby lekarze i pozostali specjaliści udzielali świadczeń w konkretnej placówce, z nielicznymi wyjątkami (np. opieka pielęgniarska czy paliatywna w domu pacjenta). Nowelizacja ma ułatwić dostęp do usług szczególnie mieszkańcom regionów, przy jednoczesnym wprowadzeniu „bezpieczników” zapobiegających sytuacji, w której opieka na terenach peryferyjnych stałaby się wyłącznie zdalna.

– Akta wykonawcze i procedury zapewnią prewencję nadużyć; przy obecnych zasadach taki scenariusz jest niemożliwy – podkreśliła minister.

Resort zapowiada równolegle inicjatywy odciążające personel medyczny: większe włączanie rejestratorów medycznych do zespołów oraz rozwój usług telemedycznych.

Według Valstybinė ligonių kasa (litewskiego odpowiednika NFZ), w 2023 r. zdalne konsultacje lekarzy rodzinnych i ich zespołów stanowiły 18,4 proc. wszystkich porad – udzielono ok. 3 mln teleporad. W 2024 r. ich udział wzrósł do 20 proc. wszystkich konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej.