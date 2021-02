Zbigniew Jedziński reklamuje szczepionkę „Sputnik V“, ale mówiąc, popełnił błąd

„Unia Europejska uznała rosyjską szczepionkę za najlepszą” – Jedziński podzielił się kontrowersyjnymi wypowiedziami 7 lutego w przestrzeni społecznej.

https://www.facebook.com/Jedzinski/posts/3946956915423994

To nie jest prawda. 29 stycznia Europejska Agencja Leków (EMA) przyjęła wniosek o rejestracji szczepionki „Sputnik V“, ale do jej uznania, zatwierdzenia, a tym bardziej do masowego szczepienia w Europie, jest jeszcze długa droga.

Węgry są jedynym nabywcą szczepionki „Sputnik V“ w UE. Rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi została zatwierdzona przez krajowe władze sanitarne 7 lutego. W sumie planuje się kupić 2 mln. dawek w ciągu trzech miesięcy.

Kwestia zaufania

Rosja jako pierwsza na świecie zatwierdziła szczepionkę pzeciwko COVID-19, wprowadzając ją przed zakończeniem trzeciej fazy badań klinicznych, budząc tym samym wątpliwości co do jej bezpieczeństwa.

Brytyjskie czasopismo naukowe „Lancet“ poinformowało na początku lutego, że opracowana w Rosji szczepionka przeciwko koronawirusowi „Sputnik V“ jest bezpieczna i skuteczna.

Fakt, że prezydent Władimir Putin wciąż unika szczepień, także nie wzmacnia zaufania do szczepionki „Sputnik V“.

28 grudnia ubiegłego roku rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział, że prezydent nie został zaszczepiony, ponieważ nie uzyskano wówczas formalnego zezwolenia na szczepienie osób powyżej 60 roku życia.

Na podst. 15 min.lt