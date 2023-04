Zawracanie migrantów: sejmowy komitet ds. praw człowieka wyraził zgodę?

„Podczas indywidualnej oceny funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej będą mogli zastosować wyjątek, jeśli życie lub zdrowie danej osoby jest zagrożone” – napisał polityk na swoim koncie na Facebooku.

Litwa musi nadal dokładać wszelkich starań, aby dyktatorzy Białorusi i Rosji nie realizowali już schematów handlu ludźmi – dodał Raskevičius.

Zwrócił uwagę na dążenie Ministerstwa Sprawiedliwości do pociągnięcia Białorusi do międzynarodowej odpowiedzialności za nielegalną migrację. Zmiany w ustawach o granicy państwowej i jej ochronie oraz statusie prawnym cudzoziemców przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mają one na celu utrwalenie kontroli migrantów na granicy, która do tej pory była prowadzona zgodnie z zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych.